Anime - Sailor Moon Eternal: Sailor Moon Crystal erhält Filmumsetzung, Starttermin bekannt

Alle „Sailor Moon“-Fans, die auf die Fortsetzung einer 4. Staffel von „Sailor Moon Crystal“ warten, werden im nächsten Jahr mit einer neuen Filmadaption zum Franchise konfrontiert. Das Release-Datum für „Sailor Moon Eternal“ steht nun fest.

Die Fangemeinde rund um Sailor Moon befand sich im Zwiespalt, als die neue Anime-Serie „Sailor Moon Crystal“ im Juli 2014 erschienen ist. Die eine Seite hat sich gefreut, dass endlich Neues zu den Sailor Kriegern zu sehen ist und die anderen Stimmen gingen eher in eine ablehenden Haltung, die das Reboot-Spektakel nicht sonderlich überzeugend fanden.

Doch im Laufe der Zeit und drei Staffeln später gewann der Anime immer mehr an Zuspruch. Neuigkeiten zu einer potenziellen 4. Staffel gibt es noch nicht, auch wenn diese von den Fans gefordert wird. Allerdings planen die Produzenten Neues in Filmform. Im Detail sind sogar zwei Filme zu „Sailor Moon Crystal“ geplant. die unter dem Projektnamen „Sailor Moon Eternal“ gezeigt werden.

Anime My Hero Academia: Fans feiern den Start der 4. Staffel

Release-Datum steht

Laut offizieller Seite wird „Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie“ in Zusammenarbeit von Toei Animation und Studio DEEN entstehen, doch über die Inhalte wird sich weitestgehend noch ausgeschwiegen. Es ist lediglich bekannt, dass die Filme den Dead Moon Arc aus der Originalserie adaptieren sollen. Zudem wissen wir bereits, dass Chiaki Kon als Director fungiert, Kazuko Tadano, der die Charaktere für den originalen „Sailor Moon“-Anime entworfen hat, mit an Bord ist und sich Kazuyuki Fudeyasu für das Skript verantwortlich zeigt. Naoko Takeuchi, der Schöpfer der Serie wird die Produktion beaufsichtigen.

Ein Release-Datum gibt es sogleich obendrauf. Der erste Teil soll am 11. September 2020 in Japan gezeigt werden und es ist bereits klar, dass der zweite Teil auch im Jahre 2020 an den Start gehen soll. Letzterer wird aller Voraussicht nach kurz nach dem ersten Film erscheinen.

Anime Demon Slayer-Film erhält Release-Zeitraum

Bislang gibt es zwar noch keine relevanten Informationen, ob der Anime-Film auch in deutscher oder zumindest englischer Sprache erscheint, aber bis zum Release könnte sich diesbezüglich noch einiges tun. Hier müssen wir also noch ein wenig abwarten.