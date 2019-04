Anime - Pokémon trifft auf Attack on Titan: Pokémon-Animator bringt Franchises zusammen

Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie die Pokémon-Serie und „Attack on Titan“ im Bündnis aussehen würden, dann hat ein Pokémon-Animator nun die entsprechende Antwort darauf vorbereitet.

Wenn es ein Anime in der jüngsten Vergangenheit immer wieder geschafft hat, auf sich aufmerksam zu machen, dann ist das unter anderem „Attack on Titan“. Die namensgebenden, menschenfressenden Titanen mit ihrem grotesken Abbild eines Riesenmenschen bleiben dem Leser des Manga oder Zuschauer des Anime im Gedächtnis. Sogar in Hinsicht auf Pokémon gibt es scheinbar ein paar ganz besondere Fans der todbringenden Titanen.

Pokémon trifft auf Attack on Titan

Ein Pokémon-Animator hat nämlich jüngst ein kleines Mash-up gezaubert und die beiden Franchises zusammengeführt. Masaaki Iwame hat an unzähligen Episoden des Pokémon-Anime gearbeitet und nun einen kurzen Clip erstellt, in dem Silvana (Gardenia) ein monströses Knofensa (Bellsprout) bekämpft. Wir haben euch die kleine Animation nachfolgend eingebunden:

Insgesamt erinnert schon das Outfit von Silvana an den Aufklärungstrupp aus „Attack on Titan“. Die Knofensa-3D-Manöver-Ausrüstung tut dann ihr Übriges. Insgesamt eine beeindruckende Animation, der für Knofensa etwas anders endet als für die meisten Gegner des Aufklärungstrupps. Aber die Referenz ist klar erkennbar und als Mini-Crossover eines Animators auf jeden Fall eine witzige Nummer. Was meint ihr, würdet ihr euch eine vollständige Crossover-Episode wünschen?

Die dritte Staffel zu „Attack on Titan“ geht übrigens schon bald in die zweite Runde. Nach der ersten Staffelhälfte haben die Fans die actiongeladenen Titanenkämpfe vermisst, die nun zurückkehren und wieder eine essenzielle Rolle spielen sollen. Falls ihr die neuen Folgen im Simulcast schauen möchtet, dann habt ihr hierzulande die Möglichkeit dazu über den Anime-Streaming-Dienst Anime on Demand. Die neuen Episoden wird es im Wochenrhythmus ab dem 28. April 2019 zu sehen geben. Hier der Teaser-Trailer: