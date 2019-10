Anime - My Hero Academia: Spin-off zum Manga rückt Fanliebling Miruko ins Rampenlicht

Mittlerweile feiert My Hero Academia sein fünfjähriges Bestehen und das Werk von Mangaka Kōhei Horikoshi ist so groß und beliebt wie nie zuvor. Die Welt besteht inzwischen aus vier Anime-Staffeln, zwei Büchern, zwei Filmen und mehreren Spin-offs, die verschiedenen Figuren des stetig wachsenden Casts in den Mittelpunkt rücken. Der neueste Ableger der Mangareihe ist auf dem Weg und schlägt bereits im Vorfeld hohe Wellen.

In der Hauptreihe des Manga wurde schon vor einer Weile die aktuelle Nummer 5 der Pro-Helden eingeführt, Rabbit Hero Miruko. Nach einem kurzen Auftritt, bei dem Fans ein wenig über ihre spezielle Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten erfahren haben, wurde es wieder still um das Hasenmädchen. Doch hatte die Fangemeinde bereits Feuer für die sechsundzwanzigjährige Heldin gefangen und monatelang lautstark mehr von ihr gefordert.

Diese Wünsche sind nun anscheinend erhört worden. Die Twitter-Userin @aitaikimochi veröffentlichte jüngst die ersten Seiten aus dem frisch angekündigten Spin-off „My Hero Academia: Team Up Mission“. Hier wird der Protagonist der Hauptreihe, Deku, für eine Mission mit Ochako und Bakugou in ein Team gesteckt und die Vorgesetzte bei diesem Auftrag ist niemand anderes als das Hasenmädchen Miruko.

Die Heldin heißt eigentlich Rumi Usagiyama und wurde in Kapitel 184 der Hauptreihe eingeführt. Miruko hat eine ausgeprägte Persönlichkeit, scheut sich nicht zu sagen, was sie denkt und respektiert andere dafür, wenn sie es genauso halten. Sie hält Helden, die sich in Teams zusammentun, für Feiglinge, da diese sich auf die Kraft ihrer Kameraden verlassen, statt auf ihre eigene.

Obwohl sie als Nummer 5 der Heldenvereinigung äußerst stark sein muss, ist über ihre Fähigkeiten relativ wenig bekannt. Sie hat einen noch unbekannten Quirk, der es ihr erlaubt, unglaublich viel Kraft in ihre Beine zu stecken. Ein Hoppsen ihrerseits kann dazu führen, dass große Teile des Untergrunds zerstört werden.

THE NEW BOKU NO HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION SAMPLE PAGES ARE OUT! The chapter starts off with Deku being put into a team up mission with Ochako and Bakugou, and the person they intern with is MIRUKO!!! She explains that she doesn’t have an agency and prefers to work alone. pic.twitter.com/LqwYaH3gNL