Anime - My Hero Academia: Fans feiern den Start der 4. Staffel

Staffel 4 von „My Hero Academia“ lief gerade an und macht anscheinend alles richtig, denn Fans loben den Auftakt in höchsten Tönen.

Der Manga von Kōhei Horikoshi bekam mit Team Up Mission jüngst seinen neuesten Ableger und nun startet auch schon die aktuelle Staffel des Anime zu „My Hero Academia“ durch. Nach den erschütternden Ereignissen der Vorgängerstaffel, All Might im Ruhestand und Izuku Midoriya, der in die viel zu großen Fußstapfen seines Idols treten muss, ist klar, dass die neue Arc äußerst spannend bleiben wird.

One Piece Kapitel 958 überrascht Fans mit Flashback zu Gol D. Roger

My Hero Academia: Staffel 4

Und obwohl mit neu eingeführten Helden wie den Big 3 und bedrohlichen Bösewichten wie Kai Chisaki (Overhaul) eigentlich die sprichwörtliche Post abgehen müsste, präsentierte sich der Auftakt von Staffel 4 eher ruhig und entspannt. In Zusammenhang mit den großen Erwartungen der Fans und der relativ langen Pause nach der Vorgänger-Arc, konnte fast gemeint werden, die Zuschauer würden dem ablehnend gegenüberstehen.

Season 4 is finally here! It's officially time to cry all over again, and the recap was good at setting us up for the fucking STORM thats about to be released on us! #MyHeroAcademia pic.twitter.com/KUMxj86Tlk — 🎃Superior_Small_One🎃 (@small_superior) 12. Oktober 2019

Doch genau das Gegenteil ist der Fall. In einschlägigen Foren und auf Twitter überschütten Fans die Premiere mit Lob und Anerkennung. Die erste Folge handelt von einem freischaffenden Reporter, der versucht herauszufinden, wer in die Fußstapfen von All Might als Symbol des Friedens schlüpfen wird. Die Episode zeigt sich dabei verspielt, gelassen und ziemlich leichtherzig.

„Das Opening von „My Hero Academia“ ist ganz genau, was ich mir gewünscht habe. Der Umgangston, die visuelle Darstellung ... meine armen Emotionen. All das liefert die neue Staffel.“

Given that the next arc for #MyHeroAcademia will be taking a more serious tone, it's nice to have an episode that's more light-hearted to really get settled back into the show. Welcome back to the Class of 1-A! pic.twitter.com/LmeEchiPcg — Chris Grey (@SaigoGetsuga) 12. Oktober 2019

OH MY GOD THIS



T H I S

MAKES MY HEART ACHE



DEKU, NUMBER ONE HERO#MyHeroAcademia pic.twitter.com/tdu9Bbqrn2 — 𝐆𝐨𝐮𝐆𝐨𝐮 | 🥦💥 TODAY!!! (@Goupix67) 12. Oktober 2019

I'm SO happy my hero academia is back!! All the dub voice actors are so amazing too.❤️#MyHeroAcademia pic.twitter.com/18582HxvY9 — Waifu (@GlitteryWaifu) 12. Oktober 2019

The new episode of My Hero Academia was amazing.. Great way to build up the new season pic.twitter.com/jDXLSLmowS — 🍁MythHati🐺 🎃🍁 (@live_yoshi) 12. Oktober 2019

My Hero Academia Is Back & My Saturday Morning Couldn’t Be Better!



💥GO BEYOND PLUS ULTRA💥 pic.twitter.com/8aVYqJM5TW — SnowBikeMike (@snowbikemike) 12. Oktober 2019