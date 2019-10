Anime - Mal ein anderes Crossover: Neue Gucci-Kollektion basiert auf Lupin III

Der Anime-Charakter „Lupin der Dritte“ war immer ein klassischer Gentleman und ist nun Teil der neuen Frühlingskollektion von Gucci. Zu Ehren des verstorbenen Machers von Lupin III basiert ein Teil der neuesten Kollektion auf dem markanten Outfit des Meisterdiebes.

„Lupin der Dritte“ ist eine japanische und sehr bekannte Manga-Serie des japanischen Manga-Autors Monkey Punch. Die Serie gehört zum Seinen-Genre und handelt von den Abenteuern des Arsène Lupin III und seinen Gefährten. Lupin III ist der Enkel des berühmten Meisterdiebs aus den Romanen von Maurice Leblanc. Insgesamt besteht die Serie aus 228 Episoden, die in 3 Staffeln aufgeteilt wurde.

Der Gentleman Lupin trägt in der Regel einen dreiteiligen Anzug, den er in einem neuen Film, der später in diesem Jahr erscheint und das langjährige Anime-Franchise wieder aufgreift, erneut vorführen wird. Als Easter-Egg fand Twitter-Nutzer Chibuyum ein erstaunliches Foto, das auf dem Catwalk von Gucci geschossen wurde und ein bekanntes Outfit zeigt.

Gucci Spring 2020 really came with the variant Lupin the Third fit pic.twitter.com/bbNU80Wwml — Chibu Okere (@Chibuyum) September 26, 2019

Mal ein anderes Crossover

Die Serie entstand im Jahr 1960 durch Monkey Punch, dessen brillant gesinnter Urheber Anfang diesen Jahres verstarb. Gucci bietet mit seiner Kollektion nun eine neue Art des Crossovers und gedenkt damit dem Macher. Der neue Film „Lupin The Third The First“, der den Gentleman-Dieb in einer völlig neuen Grafik zeigen wird, läuft Ende des Jahres in Japan an.

