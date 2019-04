Anime - Hier könnt ihr One Punch Man: Staffel 2 im Simulcast streamen

Falls ihr euch gefragt habt, wo ihr „One Punch Man: Staffel 2“ ausleihen oder kaufen könnt, um den Anime online zu streamen, dann haben wir die passende Antwort für euch. Season 2 von „One Punch Man“ läuft hierzulande im Simulcast auf Anime on Demand. Die erste Episode ist bereits online.

Die actiongeladene Anime-Serie One Punch Man geht in die nächste Runde. Im Jahre 2015 feierte „One Punch Man: Staffel 1“ das offizielle Debüt. Mittlerweile gibt es die Serie mit deutscher Synchronisation auf den gängigen VoD-Streaming-Plattformen Netflix oder Anime on Demand.

One Punch Man: Staffel 2 im Simulcast schauen

Falls ihr Saitama, seines Zeichens stärkster Kämpfer der Welt, der alle Feinde mit nur einem einzigen Schlag auszuschalten vermag, in Season 2 bei seiner Arbeit als Superheld begleiten möchtet, dann habt ihr nun die Möglichkeit dazu. Saitama kehrt zurück, doch dieses Mal entsteht der Anime unter der Leitung von Regisseur Chikara Sakurai und dem Studio J.C. Staff, die sich unter anderem für „Food Wars!“ verantwortlich zeigen. Madhouse und Regisseur Shingo Natsume fallen demnach weg. Die Anime-Spezialisten von Anime on Demand schreiben dazu:

„Diesmal muss er sich mit seinem Schüler Genos nicht nur immer gefährlicheren Monstern stellen, sondern vor allem auch einem brandgefährlichen Möchtegern-Monster. Der ehemalige Kampfsport-Schüler Garo macht Jagd auf Helden und streckt einen nach dem anderen nieder ...“

Die Anime-Serie läuft hierzulande nämlich im Simulcast auf Anime on Demand. Simulcast bedeutet, dass die Serie wöchentlich nahezu zeitgleich zur aktuellsten Episode aus Japan gezeigt wird (meist mit rund einer Stunde Verzug). Ihr könnt die neue Folge, die simultan auf mehreren Medien gezeigt wird, in Deutschland also im Wochenrhythmus mit O-Ton und entsprechendem Untertitel anschauen.

Das Gute ist, dass die erste Episode bereits zur Verfügung steht - sie ist sogar kostenlos für alle registrierten Nutzer einsehbar! Die neuen Episoden werden dann jeweils am Dienstag um 19:05 Uhr freigeschaltet. So könnt ihr euch den Dienstagabend in nächster Zeit also mit geballter Ladung Anime-Action versüßen. Ihr könnt die einzelnen Episoden für 99 Cent ausleihen und sie 48 Stunden lang streamen oder sie für 2,49 Euro kaufen, sodass die jeweilige Episode dauerhaft freigeschaltet ist für euren AoD-Account. Alternativ bietet die Streaming-Plattform ein Abomodell an, das alle Produkte umfasst. Das Premiumabo kostet 9,95 Euro im Monat (oder 26,95 Euro für drei Monate und so weiter).

Falls ihr das Anime-Phänomen noch gar nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch auf den Plattformen Netflix oder Anime on Demand die erste Staffel (mit deutscher oder japanischer Tonspur) vorweg ansehen und im Anschluss mit der zweiten Staffel weitermachen. Ein Basisabo von Netflix kostet derzeit 7,99 Euro, aber dieses Abomodell beinhaltet keine HD-Streams, weshalb das Modell für die meisten Zuschauer nicht in Frage kommen dürfte. Das Standardmodell kostet bei Netflix 11,99 Euro (Zwei Geräte, HD-Streams und mehr).

Frei nach dem Motto „The Strongest Punch is Back!“ könnt ihr euch nachfolgend den offiziellen Teaser-Trailer zu „One Punch Man: Staffel 2“ ansehen.