Anime - Größtes Geheimnis von Dragon Ball Super: Broly gelüftet

Akira Toriyama bringt Gogeta auf die große Leinwand und wie bereits angenommen, nicht nur in der Super-Saiyajin-Form, sondern auch in der Basis-Form. Demnach wird der mächtige Broly wohl nur durch die Metamorph-Fusion Gogeta ein Ende finden, die Vegeta und Son-Goku eingehen müssen.

Obgleich Dragon Ball: Broly erst am 14. Dezember 2018 in den japanischen Kinos durchstartet, haben es aufgrund der Weltpremiere bereits erste Bilder ins Netz geschafft. Ein YouTuber hat die Bilder innerhalb eines Videos verbaut, die eindeutig sein dürften.

So ganz überraschend kommt die folgende Nachricht jedoch nicht. Wir berichteten vor einiger Zeit über eine mögliche Rückkehr der mächtigen Fusion von Vegeta und Son-Goku. Und ganz offensichtlich lagen wir da gar nicht mal so falsch mit den Vermutungen. Geleakte Bilder zeigen ganz offensichtlich einen Gogeta und damit scheint es offiziell.

Doch das war noch lange nicht alles. Dragon Ball Super: Broly hat noch ein Geheimnis, das bisher noch ungelüftet war, doch nun gibt es scheinbar die Bestätigung dafür. An dieser Stelle sprechen wir noch einmal eine Spoiler-Warnung aus. Bitte nicht weiterlesen, wenn ihr die Info lieber während des Ansehens im Kino erhalten möchtet.

Der neue Anime -Kinofilm Dragon Ball Super: Broly wird inhaltlich ein großes Fest für alle Fans des Dragon Ball-Franchises. Die Schöpfer möchten einiges transportieren und so wird beispielsweise eine neue Origin-Story verbaut, die den Hintergrund von Vegeta, Son-Goku und Broly umfangreicher auserzählt. Zudem soll es einen Broly geben, der im Gegensatz zum ersten Auftritt anders beleuchtet wird .

