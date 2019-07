Anime - Fire Force dominiert die Sommersaison 2019

Ein Anime sticht bei dem Angebot aus der Anime-Summer-Season 2019 ganz gewaltig hervor. „Fire Force“ stößt schon jetzt nach wenigen Episoden auf hohen Anklang bei den Anime-Fans. Der Anime stammt von Atsushi Ōkubo, der seine kreative Ader bereits bei „Soul Eater“ zeigte, und basiert auf den gleichnamigen Manga, der ab September 2015 im Weekly Shonen Magazine veröffentlicht wurde. Nun hauen die audiovisuellen Effekte alle Anime-Fans um.

In „Fire Force“ begleiten die Zuschauer eine Spezialeinheit der Feuerwehr, die sich einer ganz besonderen Aufgabe widmet. Tokio leidet unter einer auflodernden Bedrohung. Spontane Selbstentzündung lässt Menschen buchstäblich in Flammen aufgehen – eine Gefahr für die ganze Stadt und ihre Bürger.

Doch es wäre kein Anime, wenn es nicht noch einen besonderen Twist geben würde. So verbrennen die Betroffenen nicht einfach nur, sie entwickeln sich zudem zu teuflischen Widersachern, die die Spezialeinheit mit ihren abgedrehten Fähigkeiten bekämpfen muss, damit nicht noch mehr Unheil geschieht.

Nun stellt sich jedoch die Frage, wo dieses Übel überhaupt herkommt und ob es einen besonderen Grund für diesen düsteren Ausbruch in Tokio gibt. Wer oder was steckt also dahinter?

Die Produktion des Anime wird von Yuki Yase im Studio David Productions angeführt („Cells at Work“ und „JoJo's Bizarre Adventure“).

Der Anime „Fire Force“ soll voraussichtlich mit insgesamt vier Seasons daherkommen. In welchem Abstand sie gezeigt werden, ist bislang noch unklar. Die 1. Staffel besteht womöglich aus 24 Episoden, der Manga aus ganzen 16 Bänden. Neue Episoden gibt es immer freitags um 19:25 Uhr im Simulcast auf Wakanim. Den Manga erhaltet ihr via Amazon.

Die Fans im Netz sind sich jedenfalls einig, dass der Anime visuell überzeugt und man die Charaktere schnell ins Herz schließt:

