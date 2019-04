Anime - Erster Trailer zum neuen Film vom „Your Name“-Macher

Nach Makoto Shinkais Anime-Film „Your Name“ warten Fans gespannt auf sein nächstes Projekt. Im Sommer 2019 erscheint in Japan sein neuester Animationsfilm und um die Zuschauer darauf einzustimmen, erschien kürzlich ein erster Trailer. Einzelheiten haben wir für euch zusammengefasst.

Letztes Jahr kündigte Makoto Shinkai ein neues Projekt an und schon diesen Sommer, am 19. Juli 2019, erscheint sein neuer Film „Tenki no Ko: Weathering With You“ oder auch „Weather Child: Weathering With You“. Im Trailer werden nicht nur einige Bilder aus dem kommenden Film gezeigt, das Video stellt zudem den Theme-Song von der J-Rock-Band RADWIMPS vor.

Shinkai übernimmt bei „Tenki no Ko: Weathering With You“ erneut die Rolle des Regisseurs und Drehbuchautors. Von Masayoshi Tanaka („Your Name") stammt das typische Charakterdesign. Während Atsushi Tamura („Das Königreich der Katzen“) für die Animationen zuständig ist, fungiert Hiroshi Takiguchi („The Garden of Words“) als Art-Direktor.

Die Handlung

Im Mittelpunkt steht der Schüler Hodaka Morishima, der von einer Insel in die Metropole Tokio zieht. Da er mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat, bewirbt er sich für eine Stelle als Redakteur. Kurze Zeit später trifft er auf Hina Amano, ein Mädchen, das glücklich mit ihrem Bruder zusammenlebt. Sie hat die Fähigkeit das Wetter zu kontrollieren und dem scheinbar immerwährenden Regen ein Ende zu setzen.

Shinkai verriet zu Anfang des Jahres, dass sich sein nächstes Werk auf Jungen und Mädchen im Jugendalter konzentrieren werde. Und auch dieses Mal scheinen sich soziale, ökonomische und philosophische Linien zweier Charaktere zu kreuzen. Werdet ihr euch den Film ansehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.