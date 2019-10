Anime - Dragon Ball: Neue Schuhe lehnen sich an Goku Black und Super-Saiyajin Gott an

Falls ihr auf der Suche nach neuen Tretern seid, tun es vielleicht die neuen „Dragon Ball“-Schuhe der Marke Anta. Diese lehnen sich an Goku Black und den Super-Saiyajin Gott (Blue) an.

Das „Dragon Ball“-Franchise erhält neues Merchandise. Der Schuhhersteller Anta hat sich mit Dragon Ball zusammengetan, sie produzieren eine spezielle Serie, die farblich und vom generellen Stil an spezielle Formen von Son-Goku angelehnt sind.

Anime My Hero Academia: Fans feiern den Start der 4. Staffel

Der bekannte Anime-Influencer Ken Xyro hat jüngst ein Bild von dem neuen Tennisschuh auf Twitter gepostet. Der Schuh kommt in einer pinken Grundfarbe daher, angelehnt an die Haare von Goku Black. Dazu kommen ein paar schwarze Elemente sowie kleinere Highlights. Der japanische Text an der Seite verleiht dem Schuh das nötige Etwas.

Goku Black Rose Kicks.



Subarashii or nah? pic.twitter.com/kqTaslWVoy — Ken Xyro 🎃 ᕕ( ᐛ )ᕗ (@KenXyro) October 19, 2019

Das Paar gibt es sogleich noch in einer dunkleren Version, bei der die schwarze Farbe dominiert und die pinken Einlagen eher dezenter gestaltet wurden. Doch die neue Produktlinie enthält sogleich noch weitere Exemplare abseits von dem Black Goku-Schuh. Da wären unter anderem noch ein Schuh, der sich an den Super-Saiyajin Blue (oder auch Super-Saiyajin Gott) anlehnt. Hier sind die Farben dann entsprechend in orange und blau gehalten.

I like the Black version.

I can't find the Rose one's but the Blue and Black are available here: https://t.co/lCwg8Xu0Wh pic.twitter.com/c2zLL59hXi — Ken Xyro 🎃 ᕕ( ᐛ )ᕗ (@KenXyro) October 19, 2019

Allzu günstig fallen die Schuhe jedoch nicht aus. Die Sneaker kosten rund 189 US-Dollar. Und wenn ihr sie aus dem Ausland bestellt, fallen natürlich noch Zollgebühren und Versand an.

Anime Dragon Ball: Fans lieben diese imaginäre fünfte Form von Freezer

Wenn ihr sie kaufen möchtet, schaut gerne beim Händler vorbei. Was haltet ihr von solchen Schuhen? Würdet ihr euch solche Sneaker kaufen? Schreibt es gerne unterhalb in die Kommentare.