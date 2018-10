Anime - Dragon Ball: Ist das ein ganz neuer Bösewicht?

Ein neuer Schurke wartet scheinbar bereits auf die Fans von Dragon Ball. Oder ist es doch ein neuer Verbündeter? Der neue Charakter, der jüngst enthüllt wurde, gibt viele Fragen mit auf den Weg.

Womöglich habt ihr schon den ersten Teaser-Trailer zu Super Dragon Ball Heroes gesehen, über den wir heute bereits berichtet haben. Und möglicherweise habt ihr auch das mysteriöse neue Gesicht am Ende des Trailers gesehen? Aber um wen oder was handelt es sich hierbei eigentlich?

Nun, das ist nicht so einfach zu beantworten. Sicherlich nimmt sich Super Dragon Ball Heroes viele Freiheiten heraus, wenn es um den Kanon und inoffizielle Charaktere geht. Aber der graue Unbekannte mit den roten Augen weckt besonderes Interesse bei den Fans im Netz.

Freund oder Feind?

Ein mysteriöser neuer Schurke ist jetzt im Zuge von Super Dragon Ball Heroes aufgetaucht, der möglicherweise mit der Galaktischen Patrouille in Kontakt steht. Wie der Twitter-User DBReduxTDC witzigerweise bemerkt, hat der neue Schurke ein einzigartiges Aussehen:

Doch interessanter wird der Hinweis in Hinsicht auf die Galaktische Patrouille, der den mysteriösen Unbekannten wohl tatsächlich als Galaktischen Polizist entlarvt. Hier seht ihr einige Vergleichsbilder:

So ist das Zeichen der Galaktischen Patrouille, das wir beispielsweise von Jaco kennen, doch recht eindeutig. Ist der Unbekannte am Ende also doch viel mehr ein Freund als ein Feind? So oder so wird der Charakter eine Rolle in Dragon Ball Heroes spielen. Wir dürfen also gespannt sein, was am Ende daraus wird. Hier nochmal alle Infos zu Super Dragon Ball Heroes für die Nintendo Switch:

