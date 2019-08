Anime - Demon Slayer trendet weltweit, Shonen-Anime wird immer beliebter

Der Anime „Demon Slayer“ erfreut sich aktuell reger Beliebtheit. Der Shonen-Anime trendet in sozialen Netzen und macht auf sich aufmerksam. Ihr könnt hier die 1. Episode mit deutschen Untertiteln streamen und ansehen.

Am vergangenen Wochenende trendete der neue Anime namens „Demon Slayer“ weltweit auf Twitter. Die neueste Episode kam so gut in der Community an, dass der Social-Media-Austausch ganz neue Ausmaße annahm.

Dabei zeichnete sich schnell ab, dass „Demon Slayer“ zu den Top-Anime in 2019 aufsteigen könnte, zu dem es mittlerweile mehr als 15 Episoden gibt. Der Hype baut sich dabei wohl gerade erst auf, so ist die Zuschauerschaft doch mit jeder Episode angewachsen.

Sogar der internationale Streaming-Star Ninja hat dem Anime seinen Zuspruch gegeben:

Demon slayer might be my favorite anime of all time. — Ninja (@Ninja) August 11, 2019

Shonen-Anime immer beliebter

Und damit ist er nicht allein. Die weltweite Anime-Community spricht überaus positiv vom neuen Shonen-Anime und der neuen Episode „Hinokami“. Aktuell debütierte nämlich die 19. Episode und der Grund für den Erfolg könnte unter anderem die beeindruckenden Animationen sein, die durch Ufotable den besonderen Feinschliff erhalten haben.

Die Fans sind sich schon jetzt einig, dass „Demon Slayer“ zu den Top-Shonen-Anime in 2019 gehört, andere setzen ihn sogar schon auf ihre Top-10-Anime-Liste. Der Anime basiert auf „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“. Die Erstveröffentlichung fand in der wöchentlichen Shonen Jump im Februar 2016 statt.

Aber worum geht es eigentlich in „Demon Slayer“?

Der junge Kamado Tanjirou ist ohne seinen Vater aufgewachsen. Als ältester Sohn der Tanjirou-Familie hat er es nicht einfach und alles nimmt eine entscheidende Wendung, als er in einer geheimnisvollen Nacht nicht nach Hause zurückkehrt.

Er vernahm Gerüchte, dass sich ein menschenfressender Dämon – ein Oni – in der Nähe befindet, wo er ansonsten immer seinen Händlertätigkeiten nachgeht. Doch seine Suche verbleibt vorerst erfolglos, bis er schließlich doch zu Hause ankommt und seine restliche Familie ermordert vorfindet. Nezuko, Kamdos Schwester, hat überlebt und berichtet von jenem Oni, die jedoch selbst zu einem Dämonen geworden zu sein scheint. Fortan wird der Weg des Dämonentöters dadurch bestimmt, seine Schwester wieder in einen Menschen zu verwandeln.

So weit die Ausgangslage. Und falls ihr „Demon Slayer“ ansehen möchtet, dann könnt ihr dies bei Wakanim im Simulcast mit deutschem Untertiteln tun. Die neue Episode steht jeweils Samstag um 18 Uhr zum Stream bereit. Falls ihr kein Abonnement bei Wakanim abgeschlossen habt, könnt ihr den Anime sogar kostenlos ansehen, müsst allerdings mit Werbung rechnen. Außerdem könnt ihr die neuen Episoden erst eine Woche später gucken. Ein Abo kostet runde 5 Euro im Monat. Die erste Folge von „Demon Slayer“ haben wir euch nachfolgend im Stream via Wakanim eingebunden: