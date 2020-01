Anime - Demon Slayer: Manga erreicht neuen Verkaufsrekord

„Demon Slayer“ von Mangaka Koyoharu Gotouge entwickelt sich langsam aber sicher zum erfolgreichsten Manga aller Zeiten. Jüngst gelang es Gotouge, einen absoluten Meilenstein in den Verkäufen zu erreichen.

Die Mangareihe „Kimetsu no Yaiba“, besser bekannt als „Demon Slayer“, hatte sicherlich bereits vor dem Start des dazugehörigen Anime eine wahrhaft große Fanbase, doch seit die Fernsehserie läuft, wurden die Verkäufe des Manga noch einmal ordentlich angekurbelt. Und spätestens seit die 1. Staffel zu einem Ende gefunden hat, sind die Verkaufszahlen regelrecht in die Höhe geschossen; schließlich will jeder Fan jetzt wissen, wie es denn mit der Geschichte weitergeht.

Verkaufsrekord für Demon Slayer

Der Erfolg der Mangareihe reißt jedoch nicht ab, stattdessen wird das Werk von Koyoharu Gotouge immer erfolgreicher. Gerade erst wurde über den offiziellen Twitter-Account bekannt gegeben, dass nach dem Start der Verkäufe von Volume 19, welches bereits alleine eine Auflagezahl von 1,5 Millionen erhalten hat, 40 Millionen Versionen zu „Kimetsu no Yaiba“ weltweit im Umlauf sind.

Beginnend mit dem Verkauf von Volume 19 am 4. Februar 2020 steht dieser 40-Millionen-Meilenstein jedoch nicht stellvertretend für die genaue Anzahl an Manga, die verkauft wurden, sondern lediglich für die Anzahl an Exemplaren, die insgesamt im Umlauf sind. Außerdem beinhaltet diese Zahl digitale Verkäufe. Trotzdem ist es eine unglaubliche Leistung und ein Beweis dafür, dass „Demon Slayer“ zu den erfolgreichsten Manga dieser Tage gehört.

