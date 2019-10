Anime - Demon Slayer-Film erhält Release-Zeitraum

Der beliebte Anime „Demon Slayer“ erhält eine Film-Adaption. Die Produzenten haben das Release-Zeitfenster nun ein wenig eingegrenzt, doch es dürfte den Fans nicht gefallen.

Der Anime „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ hat sich seit seinem Debüt einen Weg in die Herzen der Spieler gebahnt. Man kann wohl behaupten, dass er mit zu den beliebtesten Anime des Jahres zählt und während die Zuschauer nun auf die nächste Staffel warten, gibt es Neuigkeiten zum geplanten Film.

Film-Zeitraum eingegrenzt

Die große Enthüllung wurde seitens der Produzenten im Anime selbst vorgenommen. Denn nach der allerletzten Episode wiesen sie darauf hin, dass ein Film zu „Demon Slayer“ erscheint.

Ganz zur Freude vieler Fans wird der Anime also einen ersten Film erhalten. Doch bislang gab es noch keine Angaben zum Release-Zeitraum. Dies sollte sich nun ändern. Der offizielle Twitter-Account zeigt neben einer beeindruckenden Vorschau den Release-Zeitraum mit auf. Dieser wird allerdings noch sehr vage angegeben. Der Film soll 2020 in Japan erscheinen. Es könnte also noch ein wenig dauern, bis der Demon Slayer-Film tatsächlich an den Start geht.

Der Film wird allerdings die Säule des Feuers in voller Action zeigen, Rengoku Hashira tritt, der sich mit unseren Helden Tanjiro, Nezuko, Inosuke und Zenitsu im Zug (im kommenden Infinity Train Arc) befindet. Die Reise wird wie bereits angedeutet wohl nicht ohne Komplikationen ablaufen, doch wie das am Ende aussieht, müssen wir noch ein wenig abwarten.

„Demon Slayer“ wurde ursprünglich von Koyoharu Gotoge erschaffen, dessen Werk in der Shueisha Weekly Shonen Jump bereits im Februar 2016 erschienen ist, bevor die Anime-Umsetzung von Ufotable am 4. Juni 2018 bestätigt wurde. Ihr könnt den Anime hierzulande auf Wakanim oder Crunchyroll sehen.