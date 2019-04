Anime - Attack on Titan: Zweiter Teil der 3. Staffel findet deutlichen Anklang

Nach einer Pause meldet sich „Attack on Titan“ mit dem zweiten Teil der 3. Staffel zurück und Fans freuen sich über weitere Abenteuer, Herausforderungen und Schlachten. Seit ein paar Tagen flimmert die Anime-Serie wieder über die Bildschirme und sorgt für viele positive Reaktionen unter den Zuschauern. Um die Fans weiter auf die Serie einzustimmen erschien außerdem ein neues Bild zur Staffel.

Ein halbes Jahr lang mussten Fans sich gedulden und nun meldet sich der Anime „Attack on Titan“ mit dem zweiten Teil der 3. Staffel zurück. Tetsuro Araki und Masashi Koizuka führen hierbei die Regie und auch Charakterdesigner und Animationsregisseur Kyoji Asano und Satoshi Kadowaki sind wieder an der Produktion beteiligt, die aus zehn neuen Episoden besteht.

Freundschaft ist das Hauptthema in der zweiten Hälfte, so gaben es Tetsuro Araki und Masashi Koizuka in der April-Ausgabe der Animedia an. Die Zuschauer können sich wohl auf viele Interaktionen zwischen Eren und seinen Freunden, außerhalb der gewaltigen Mauern Maria, Rose und Sina, freuen. Nachdem sich in der ersten Hälfte der Staffel der Fokus vom Kampf der Titanen auf die Geschehnisse im Inneren der Mauern verlagerte, rückt jetzt der Kampf gegen die Titanen wieder in den Mittelpunkt.

Positive Reaktionen und ein neues Bild zur Staffel

In den sozialen Medien sind die neuen Folgen von „Attack on Titan“ derzeit ein großes Thema und sie scheinen bei den Fans sehr gut anzukommen.

Here we go again!

Die Musik war göttlich!

Mega Folge von #Attackontitan ! Das Pacing war perfekt, die neue Musik göttlich und der Hype ist nach wie vor so real! Ich liebe dieses Werk einfach so sehr! — Kevkowich (@Kevkowichy) 28. April 2019

Die Folge war der Hammer!

Die Folge #AttackOnTitan war der hammer!! Bin gespannt, wie sie den nächsten Teil umsetzten werden 😱

Intro und Outro gefallen mir bis jetzt echt gut ^-^ — Paula 🐢 (@Paula_Kruse) 28. April 2019

Der Hype ist real!

Gerade die erste Folge #AttackOnTitan S3. 2 gesehen.... OMG IST DER HYPE REAL. Ich meine alles hat gestimmt ich denke, dass die dritte Staffel die mit Abstand beste wird und das nach zwei geilen Staffeln... Ich kann es nur nochmal sagen OMG. — SG_RaPtIkZz (@Whats_Julian) 28. April 2019

Um die Rückkehr der Serie zu feiern, veröffentlichte das Studio ein neues Bild zum Anime. Dieses zeigt die Charaktere, die die neue Staffel prägen und steigert damit die Vorfreude auf die kommenden Folgen.

Wie ist eure bisherige Meinung zu der zweiten Hälfte der Staffel? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.

