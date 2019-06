Anime - Attack on Titan: Das ist die wahre Geschichte der Titanen

Die neueste Episode von „Attack on Titan“ ist eine der ausschlaggebendsten der Serie, denn endlich wurde die wahre Geschichte hinter den Titanen aufgedeckt.

Die Titanen in Attack on Titan waren ursprünglich Menschen, die jetzt vom Trieb geleitet werden, Menschen zu fressen. Ihre Größe variiert von 3 bis zu 15 Metern und sie können nur durch entsprechenden Schaden im Nackenbereich getötet werden. Obwohl es zahlreiche Theorien und vereinzelte Informationen zu den Titanen gibt, war der Ursprung dieser grotesken Wesen nie ganz klar. Das ändert sich in der neuesten Folge der Anime-Serie.

Achtung, es folgen Spoiler!

An jenem Tag

Der Titel von Episode 57 lautet „An jenem Tag“ und ist eine Referenz zu Episode 2 mit dem Namen „An jenem Tag: Der Fall von Shinganshina“. In Episode 57 geht es dieses Mal nicht um den Protagonisten Eren Yeager, sondern um seinen Vater Grisha Yeager. Darin wird die Geschichte erzählt, wie der Konflikt zwischen den Menschen und den Titanen einst entstand.

Während der letzten Staffeln drehte sich bereits alles darum, wie die Entstehung der Titanen und die Transformation zustande gekommen ist, doch ein Puzzleteil fehlte stets. Jetzt wurde bekannt, dass die Titanen und ihre Macht einer Rasse entstammen, die als Subjekt von Ymir bekannt ist.

Die Geschichte verrät nun, dass die Subjekte von Ymir die Kraft der Titanen genutzt haben, um die Nation Eldia aufzubauen und andere Zivilisationen einzunehmen - einschließlich die Nation von Marley.

Eldia regierte bis zum großen Titan-Krieg, als König Karl Fritz sich aus allen Konflikten zurückzog und damit einen Bürgerkrieg um die Macht der anderen acht Titanen auslöste. Durch den Krieg stieg die Größe und Macht der Nation Marley an und erlangte somit die Kontrolle über spezielle Titanen, mit deren Hilfe sich Marley ihre Länder von Eldia zurückeroberte.

© Wit Studio / König Karl Fritz

Die Mauern Maria, Rose und Sheena

Der Krieg endete schließlich als König Fritz und der Gründertitan einem Trupp von Koloss-Titanen befahlen, drei Mauern um die verbleibenden Gebiete von Eldia zu errichten. Daraufhin entstanden die Mauern Maria, Rose und Sheena. König Fritz nutzte die Macht des Gründertitans, um die Erinnerungen der Subjekte von Ymir zu löschen. Damit entstand der Mythos, dass die Menschheit innerhalb dieser Mauern die letzten Überlebenden in einer Welt sind, die von Titanen überrannt wurde.

Der König drohte Marley mit einer Armee von Kolossen, sollte dieser versuchen die Mauern anzugreifen. Marley hielt sich daran, infiltrierte allerdings die Mauern um die Kontrolle über den Gründertitan zurückzuerlangen. Das Gleiche versuchten Grisha Yeager und die Restauratoren von Eldia, angeführt von der Eule.

Nun ist klar, dass alle Hauptcharaktere von „Attack on Titan“ mit einer Lüge gelebt haben und nicht die ganze Geschichte kannten. Mit der nun bekannten Beziehung zwischen Zeke und Eren erreicht die Tragödie den Höhepunkt. „An jenem Tag“ macht klar, dass die Titanen, die Shinganshina zerstört haben und für den Tod der Mutter von Eren Yeager verantwortlich waren, in Verbindung mit den Aktionen von Grisha Yeager und Zeke stehen.

Wie findet ihr diese Entwicklung? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.