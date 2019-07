Anime - Attack on Titan Staffel 4 angekündigt, Fans reagieren gespalten

Attack on Titan wird nach der aktuellen 3. Staffel noch eine weitere Staffel spendiert bekommen, doch dann ist Schluss mit den menschenfressenden Monstrositäten. Staffel 4 wird bereits 2020 ausgestrahlt. Einen ersten Teaser-Trailer gibt es mit auf den Weg.

Der Anime Attack on Titan, basierend auf den Manga von Hajime Isayama, geht in die finale Runde. „Attack on Titan: The Final Season“ wurde nun für 2020 bestätigt. Mehr Details gibt es bislang noch nicht.

Die 4. Staffel wird also bereits im nächsten Jahr ausgestrahlt. Der Teaser-Trailer beinhaltet potenzielle Story-Spoiler. Vorsicht ist demnach geboten.

Und hier seht ihr den Teaser-Trailer zu Attack on Titan: Staffel 4. Er stellt mit rund 15 Sekunden wirklich nicht mehr als einen Teaser dar:

Fans reagieren auf AoT: Staffel 4

Wenn es nach Mikasa geht, soll Eren wieder zurückkommen. Doch was ist mit den Kameraden passiert? Dafür schaut ihr am besten in die brandheiße 3. Staffel rein, die ihr hierzulande zum Beispiel via Anime on Demand im Stream ansehen könnt.

Und natürlich ist die Community im weiten Netz nicht fern, wenn die 4. Staffel von Attack on Titan angekündigt wird. Die Fangemeinde gibt sich sichtlich überrascht und ein wenig bestürzt darüber, dass ihr liebster Anime bald ein Ende findet.

So fallen die Reaktionen der Fans zum Teaser-Trailer der 4. Staffel Attack on Titan aus:

No more Attack on Titan 😞 — HBK (@danistrashhh) 1. Juli 2019

The last season of the entire Aot?? Impossible — Riccardo Conoscenti (@RiccardoConos) 1. Juli 2019

Attack On Titan finale starts next year in the fall. What a journey man but also heartbreaking at the same time. Starting this series from start to finish I will miss the story and these characters forever. ❤️😭 #AttackOnTitan pic.twitter.com/Y2eGmHEPvl — Flame (@PathosFlame) 1. Juli 2019

finding out #AttackOnTitan #進撃の巨人 Shingeki no Kyojin final season releasing Fall 2020 pic.twitter.com/3hZPatnurF — ねぇちゃん ☆jace☆ LLJ 🕊 (@ehjace) 30. Juni 2019

