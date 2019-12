Anime - Attack on Titan könnte 2020 ein Ende finden

Werden wir 2020 bereits die 4. und damit die finale Staffel zum Anime „Attack on Titan“ zu Gesicht bekommen? Der Schöpfer hat nun einen Hinweis darauf gegeben, dass er im nächsten Jahr zu einem Ende kommen möchte.

Hajime Isayama werkelt weiterhin an Attack on Titan. Die 3. Staffel kam im Schnitt gut an bei den Anime-Fans und nun warten alle gespannt auf die 4. Staffel. Aber könnte es sich bei der 4. Staffel um das Ende von Attack on Titan handeln?

Ende in Aussicht

Wie bekannt ist, setzt der Schöpfer alles daran, seine Story weiter fortzusetzen. Die Handlungsstränge laufen zusammen und in der 3. Staffel haben wir bereits sehr viel über die Ursprünge der namensgebenden Titanen erfahren. Wenn alles glatt läuft, wird Isayama den beliebten Manga und Anime im nächsten Jahr zu Ende bringen. Das ist jedenfalls sein Ziel.

Der offizielle Twitter-Account von Kodansha's Bessatsu Shonen Magazine hat ein Foto für die Fans von Attack on Titan gepostet. Hier sehen wir ein paar künstlerische Ergüsse von Isayama, die unter anderem Eren aufzeigen. Aber wir müssen ganz genau hinsehen, um ein kleines aber wichtiges Detail zu erfahren.

Eren spricht über seine Ziele, die er 2020 erreichen möchte. Die Serie „Attack on Titan“ zu einem Ende zu führen, ist sein oberstes Ziel. Wichtig erscheint hier zudem der Hashtag „2020 Aspirationen“, der eindeutig auf das Vorhaben des Schöpfers deutet. Nun ist die Frage zwar offen, ob er seinen Plan in die Tat umsetzen kann, doch die Fans sind und bleiben gespannt, was 2020 zu bieten hat. Wenn alles glatt läuft, wird der Anime nächstes Jahr abgeschlossen.

