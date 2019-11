Anime - Abgehängt: Demon Slayer übertrifft die Verkaufszahlen von One Piece in diesem Jahr

Der Manga „Demon Slayer“ wird in diesem Jahr erstmals die Verkaufszahlen von „One Piece“ übertreffen. Momentan liegt das Werk von Koyoharu Gotouge mit 200.000 verkauften Bänden vorn.

„Demon Slayer“ – oder auch „Kimetsu no Yiba“, wie der Manga im Original heißt – ist das beste Beispiel dafür, wie sehr ein gut gemachter Anime die Verkaufszahlen einer Mangaserie ankurbeln kann. Dies gilt vor allen Dingen in Japan, wo Serienadaptionen regelmäßig dafür sorgen, dass die Fans ebenfalls ein Auge auf die Buchvorlage werfen.

Demon Slayer überholt One Piece

Das Werk von Koyoharu Gotouge erfreute sich zwar schon vor dem Start des Anime großer Beliebtheit, seit dieser ausgestrahlt wird, haben sich die Verkaufszahlen der einzelnen Bände jedoch signifikant erhöht, und machten in den letzten Wochen dem König unter den Manga, One Piece, gehörig Druck. Und die Zahlen steigen noch weiter an, während einige Shops bereits von ausverkauften Beständen berichten.

Wie der Twitter-User @KnYSource berichtet, ist „Demon Slayer“ aktuell die erfolgreichste Manga-Reihe 2019. Insgesamt wurden von dem Manga 200.000 mehr Bände verkauft als von Eiichiro Odas Werk. Doch wenn es um die Gesamtverkäufe der vergangenen Jahre geht und die Verkäufe der einzelnen Bände, liegt die Geschichte über den Piraten mit dem Strohhut noch immer vorn.

Volume 97 von Manga „One Piece“ wurde allein in den ersten drei Wochen des Oktobers über 1,7 Millionen Mal verkauft, eine Zahl, an die keine Ausgabe von „Demon Slayer“ herankommt. Die meisten Verkäufe erhält der Manga momentan noch durch die Bände, die die Geschichte über Tanjiro und Nezuko Kamado dort weiter erzählen, wo die erste Staffel des Anime aufgehört hat. Zusätzlich gibt es wohl in Japan viele Fans, die einzelne Bände mehrfach erwerben.

Was ist Demon Slayer?

Hierbei handelt es sich um eine Manga-Reihe von Koyoharu Gotouge, die seit dem 15. Februar 2016 regelmäßig in der Shonen Jump erscheint. Seit 2019 gibt es eine Anime-Fernsehserie, die von Ufotable produziert wird und sich schnell großer Beliebtheit erfreute.

Die Geschichte handelt von dem Jungen Tanjiro, der versucht, seiner kleinen Schwester zu helfen, die nach einem Angriff durch Teufel selbst zu einem solchen Wesen geworden ist. Er lässt sich zu einem Dämonenjäger ausbilden und macht sich auf die Suche nach einem Heilmittel für Nezuko.