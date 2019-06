Animal Crossing: New Horizons - Keine Cloud-Speicherung möglich

Die hilfreiche Speicherdaten-Cloud können wir bei "Animal Crossing: New Horizons“ nicht nutzen. Der Grund dafür liegt in der Verhinderung von Zeit-Manipulation.

Ein Interview der französischen Webseite Gamekult enthüllt weitere Details zum kommenden Animal Crossing: New Horizons. So teilen Director Aya Kyogoku und Producer Higashi Nogami mit, dass die Nintendo Switch Online-App samt Voice Chat unterstützt wird und wir womöglich unsere amiibo im Spiel nutzen können. In Bezug auf Cloud-Backups gibt es aber eine sofortige Abfuhr.

Keine rettende Cloud für eure Insel

In „Animal Crossing: New Horizons“ wird keine Cloud-Speicherung möglich sein. Der Grund liegt darin, dass Spieler so die Zeit des Spiels manipulieren könnten. Dem soll vorgebeugt werden:

„Animal Crossing: New Horizons wird nicht mit Cloud-Backups kompatibel sein, um Zeit-Manipulationen zu verhindern, was eines der Grundkonzepte der Reihe bleibt.“

In „Animal Crossing: New Horizons“ wird das Spiel immer automatisch gespeichert, was Resetti leider seinen Job gekostet hat. Euer Speicherstand bleibt aber dennoch immer lokal auf der Konsole. Gerade im Hinblick darauf, dass diese mal kaputt gehen könnte, würdet ihr euch dann von eurer bis dahin bewohnten Insel verabschieden müssen.