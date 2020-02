Animal Crossing: New Horizons - Jetzt vorbestellen, damit ihr zum Release direkt loslegen könnt

Nur noch ein paar Wochen, bis „Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch erscheint. Wer so schnell wie möglich mit dem Spiel loslegen möchte, kann es sich nun vorbestellen und direkt zum Release anfangen, seine Insel zu bebauen.

Wenn ihr etwas Erholung vom hektischen Alltag braucht und euch nach einer einsamen Insel sehnt, ist Animal Crossing: New Horizons vielleicht genau das Richtige für euch. Im Spiel habt ihr alle Zeit der Welt, um in Ruhe Ressourcen zu sammeln, zu craften, eurer Haus einzurichten und euren grünen Daumen zu testen. Schließt neue Freundschaften, genießt die Jahreszeiten und erkundet die Gegend.

Alle, die es nicht abwarten können, haben nun die Möglichkeit das Spiel vorzubestellen. In diesem Fall könnt ihr den Titel bereits vor der Veröffentlichung herunterladen. Zum Release, um Mitternacht am 20. März 2020, wird „Animal Crossing: New Horizons“ dann automatisch freigeschaltet und ihr könnt sofort losstarten.

Animal Crossing: New Horizons Speicherdaten können nicht auf andere Konsole übertragen werden

Die Features des Spiels

In „Animal Crossing: New Horizons“ warten viele fellige Freunde auf euch, die auf ein gemütliches Zuhause hoffen. Es gibt für euch also ordentlich was zu tun:

Passt euren Charakter und euer Haus an und dekoriert die Landschaft (mit Möbeln, wenn ihr wollt!), während ihr euer Inselparadies erstellt.

Erlebt ein robustes neues Handwerkssystem – sammelt Materialien, um von Möbeln bis hin zu Werkzeugen alles zu bauen.

Genießt eine Vielzahl von entspannenden Aktivitäten wie Gartenarbeit, Angeln, Dekorieren, Interaktionen mit charmanten NPCs und mehr, während klassische „Animal Crossing“-Erfahrungen auf eine unterhaltsame und neue Art zum Leben erweckt werden.

Bis zu acht Spieler können sich auf einer Insel aufhalten; vier Bewohner derselben Insel können gleichzeitig auf einem einzigen System zusammenspielen.

Acht Spieler können gemeinsam auf der Insel eines Spielers über Online-Multiplayer oder lokale Verbindungen spielen.

„Animal Crossing: New Horizons“ erscheint am 20. März 2020 für die Nintendo Switch.

Animal Crossing: New Horizons Dank ausdruckbarem Kalender nie wieder Geburtstage vergessen