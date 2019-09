Animal Crossing: New Horizons - Das Inselleben im neuen Trailer vorgestellt

Nintendo zeigt in einem brandneuen Trailer zu „Animal Crossing: New Horizons“, wie ihr euer beschauliches Inselleben gestalten könnt. Da kommen doch direkt Urlaubsgefühle auf!

Eines der am meisten erwarteten Spiele für die Nintendo Switch dürfte ohne Zweifel Animal Crossing: New Horizons sein. In der aktuellen Nintendo Direct bedachte Nintendo das Inselabenteuer mit einem neuen Trailer.

Zahlreiche Möglichkeiten auf eurer eigenen Insel

In „Animal Crossing: New Horizons“ verschlägt es euch mit dem Reif-für-die-Insel-Paket von Tom Nook auf ein beschauliches Eiland, wo ihr euer neues Leben beginnen könnt.

Anfangs ist alles noch sehr karg und die Umgebung wartet nur darauf, von euch in ein Inselparadies verwandelt zu werden. Nach und nach ziehen weitere Bewohner auf das Fleckchen Erde und leisten euch Gesellschaft.

Durch das Abbauen von Bäumen, Pflanzen oder anderen Ressourcen können Materialien für neue Werkzeuge, Möbel und Dekoartikel aller Art gewonnen werden. Lasst eurer Kreativität beim Gestalten der Insel also freien Lauf.

Solo oder gemeinsam

Sowohl online als auch lokal könnt ihr dabei Freunde auf eure eigene Insel einladen oder andere Inseln besuchen. Hier können entweder neue Bauideen gesammelt oder Zeit mit euren Freunden beim Käfersammeln, Angeln oder sonstigen Aktivitäten verbracht werden.

Der neue Trailer gibt euch einen ausführlichen Einblick in das Spiel und zeigt euch, was sich auf der Insel alles anstellen lässt. Dabei sei angemerkt, dass wir noch längst nicht alles zum neuen Ableger wissen.

„Animal Crossing: New Horizons“ erscheint am 20. März 2020 für die Nintendo Switch.