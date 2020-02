Animal Crossing: New Horizons - Hinweis auf kostenpflichtige DLCs oder Mikrotransaktionen im Spiel

„Animal Crossing: New Horizons“ könnte In-Game-Käufe oder kostenpflichtige DLCs bereithalten. Das offizielle ESRB-Rating gibt nämlich In-Game-Käufe an.

Die amerikanische Alterseinstufung (ESRB) von Animal Crossing: New Horizons gibt an, dass das Spiel über In-Game-Käufe verfügen wird. Das ist auf der offiziellen Produktseite von Nintendo nachzulesen. Spieler sollten also damit rechnen, im Spiel echtes Geld ausgeben zu können.

Animal Crossing: New Horizons Jetzt vorbestellen, damit ihr zum Release direkt loslegen könnt

In-Game-Käufe laut amerikanischem Rating

Das ESRB-Rating von „Animal Crossing: New Horizons“ gibt demnach Hinweise darauf, dass uns kostenpflichtige DLC-Inhalte oder sogar Mikrotransaktionen erwarten könnten. Das wäre das erste Mal in der Geschichte der Hauptreihe, dass wir In-Game-Inhalte mit Echtgeld bezahlen müssten.

Nur das Mobile-Spin-off „Animal Crossing: Pocket Camp“ verfügt bislang über Mikrotransaktionen. Es bleibt abzuwarten, wie ein solches Vorgehen von Nintendo im Falle von „Animal Crossing: New Horizons“ bei den Fans ankommen wird.

Dass damit die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft gemeint sei, ist übrigens ausgeschlossen. Für die Online-Funktionen des Spiels benötigt ihr die Mitgliedschaft zwar, sie wird aber nicht auf diese Weise vom ERSB gekennzeichnet.

Animal Crossing: New Horizons Speicherdaten können nicht auf andere Konsole übertragen werden

Zuletzt sorgten Details zur Datensicherung und Datenübertragung für Diskussionen. So wird es nicht ohne weiteres möglich sein, seinen Spielstand von „Animal Crossing: New Horizons“ auf eine andere Nintendo Switch-Konsole zu übertragen. Nintendo ermöglicht darüber hinaus ein Backup via Cloud-Save nur dann, wenn die Konsole mit dem Spielstand kaputt oder verloren gegangen ist.