Ancestors - Exploration-Survival-Spiel erhält finalen Release-Termin

Zusammen mit der Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums haben Panache Digital Games und Private Division auch das offizielle Key Art von „Ancestors: The Humankind Odyssey“ veröffentlicht und den zweiten Teil der dreiteiligen Videoreihe mit mit Patrice Désilets samt neuer Gameplay-Szenen an den Start gebracht.

Die digitale PC-Fassung wird ein Jahr lang exklusiv im Epic Games Store zum Download angeboten, während die Version für Xbox One auch für die leistungsfähigere Xbox One X optimiert sein wird. Außerdem wird der Titel über eine deutsche Sprachausgabe verfügen.

Erscheinen wird „Ancestors: The Humankind Odyssey“ am 27. August 2019 für den PC, während die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One im Dezember erscheinen.

Nachdem das Explorations-Survival-Spiel Ancestors: The Humankind Odyssey sich auf den Game Awards 2018 erstmals in bewegten Bildern präsentierte, haben die Macher nun den Release-Termin des ambitionierten Open-World-Titels verraten.

