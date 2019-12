Amazon - Winter Deals gestartet: Jeden Tag brandheiße Angebote!

Zum Jahresende haut Amazon noch einmal seine unglaublichen Angebote raus und startet die großen Winter Deals. Nur bis zum 31. Dezember sichert ihr euch unzählige Schnäppchen zu absoluten Hammerpreisen.

Schnäppchenjagd zum Jahresende: Der Online-Versandhändler Amazon hat seine großen Winter Deals eröffnet, die vom 25. bis zum 31. Dezember stattfinden werden. Täglich ab 6 Uhr erwarten euch dabei brandheiße Angebote im 5-Minuten-Takt.

Auch bei den Amazon Winter Deals gilt, dass die Angebote höchstens solange gelten wie angegeben beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Alle Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote und sichern sich so einen lukrativen Vorsprung.

Die besten Amazon-Schnäppchen für Gamer

Wer sich nach Weihnachten mit einer Vielzahl an Gutscheinen eingedeckt hat, will diese natürlich am liebsten ausgeben. Gerade Gamer können in den Amazon Winter Deals pünktlich zum Jahresabschluss richtig viel Geld sparen.

Wir haben einige Gaming-Deals für euch ausgesucht:

Damit wärt ihr bereits bestens ausgestattet! Natürlich haben wir aber noch einige weitere großartige Schnäppchen für euch parat, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet:

