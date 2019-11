Amazon - Reduziert: Die Xbox One-Bundles am Black Friday sind da!

Der Black Friday ist live und passend dazu gibt es die ersten Angebote für Gamer. Diverse Xbox One-Bundles mit der Xbox One X und Xbox One S sind im Preis reduziert, aber nur für 30 Stunden!

Mit Angeboten zur Xbox hielt sich Amazon in der Black Friday Week noch bedeckt. Doch nun am eigentlichen Black Friday gibt es dafür umso mehr Angebote von Amazon und Microsoft. Die Unternehmen trumpfen mit einigen Deals auf, die sich auf unterschiedliche Xbox One-Bundles mit diversen Extras beziehen!

Die Xbox One X und Xbox One S im Sale

Die Xbox One S gibt es zum Beispiel mit einem 2. Controller oder gar mit Anthem für jeweils 169,99 Euro. Ebenfalls spannend dürfte ein ähnliches Bundle mit Star Wars Jedi: Fallen Order sein.

Alle Interessenten der Xbox One X können auf ein Bundle mit Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions oder das Gears 5 Limited Edition Bundle und die Hyperspace Edition Edition zurückgreifen.

Allerdings solltet ihr euch nicht allzu viel Zeit lassen, da dieses Angebot nur kurze Zeit lang gültig ist.

So günstig ist die Xbox One X und die Xbox One S wirklich selten und wer noch keine hat, sollte spätestens jetzt zuschlagen!

© Microsoft

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.