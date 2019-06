Amazon - Prime Day: Twitch Prime schenkt euch Apex Legends-Skins

Der Amazon Prime Day steht vor der Tür und verspricht wieder zahlreiche Schnäppchen. Diesen Anlass nutzt EA, um den „Apex Legends“-Spielern exklusive Skins zu schenken.

Nicht nur der Amazon Prime Day rückt stetig näher, Twitch Prime hat ebenso Pläne. Mit dazu gehören EA Sport-Spiele, die einige Geschenke für die Mitglieder mit sich bringen.

Apex Legends Launch-Trailer und finale Informationen zu Season 2 veröffentlicht

Am 03. Juli könnt ihr euch über einen exklusiven Skin und einen neuen Waffen-Skin zu Apex Legends freuen. Im Zeitraum Juli und August werden drei weitere Skins erhältlich sein, gemeinsam mit Informationen zu einem EA-Spiel. Um was es sich genau handelt, ist nicht bekannt. Es lohnt sich auf jeden Fall regelmäßig bei Twitch vorbeizuschauen.

Wettkämpfe während eines Livestreams

Am 13. Juli, also kurz vor dem Amazon Prime Day, finden in London und Las Vegas die Wettkämpfe zu „Apex Legends“ und weiteren EA-Spielen statt. Geplant ist ein 8-stündiger Livestream auf Twitch.

Apex Legends Trailer und Release-Termin zur 2. Season geleakt, zeigt alle Neuerungen

Wenn euer Amazon Prime-Konto mit Twitch verbunden ist, erwarten euch zahlreiche Belohnungen. Der Amazon Prime Day wird am 15. Juli um 0:01 Uhr starten und am 16. Juli um 23:59 Uhr enden.

