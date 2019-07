Amazon - Prime Day: Für viele hat der Name eine ganz andere Bedeutung

Der Amazon Prime Day ist jedes Jahr ein Highlight für zahlreiche Käufer. Für andere hat das Wort „Prime“ jedoch eine ganz andere Bedeutung. Diese machen nun auf Twitter darauf aufmerksam, wer der wahre „Prime“ ist.

Jedes Jahr aufs Neue fiebern Shopping-Begeisterte auf den Amazon Prime Day hin und erhoffen sich dabei, tolle Schnäppchen zu machen. Für viele hat das Wort Prime aber noch eine ganz andere Bedeutung und der Onlineversandhändler Amazon hat damit gar nichts zu tun: Transformers Optimus Prime!

Amazon Prime Day 2019: Der 2. Tag ist gestartet

Damit Optimus Prime nicht in Vergessenheit gerät, wird Twitter derzeit mit Memes und Texten geflutet, um an die modulare Roboter-Lebensform zu erinnern. Nicht umsonst spielte der erste Film der Reihe im Jahr 2007 über 700 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein.

Vergesst nicht den wahren Prime

Vergesst niemals, wer dafür gestorben ist.

Times like this is when you need to remind people what this day is really about. #PrimeDay #primeday2019 #OptimusPrime #Transformers pic.twitter.com/PXTsInA2zM — The Four Barrels (@thefourbarrels) July 16, 2019

Heute ehren wir eine Legende.

Es wird aufgelegt.

Anscheinend hatte er auch andere Aufgaben.

Everyone is all about #PrimeDay, but we real nerds knew him as Orion Pax back in the day. #Transformers pic.twitter.com/nLHbdRBYOM — J. Dianne Dotson🔜SDCC (@jdiannedotson) July 15, 2019

Hat hier jemand Prime Day gesagt?

Viele kramen sogar ihr altes Spielzeug hervor.

Das ist mal eine Sammlung.

Was sagt ihr?

Woran denkt ihr denn zuerst, wenn ihr Prime hört? Verbindet ihr das Wort mit „Transformers“? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.