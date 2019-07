Amazon - Prime Day 2019: Xbox One S Bundle für nur 189 Euro sichern

Im Onlineshop von Amazon wird passend zu dem aktuell stattfindenden Prime Day 2019 die Xbox One S im Bundle mit „FIFA 19“ und einem zweiten Controller zu einem besonders günstigen Preis angeboten.

Neben Sonys PlayStation 4, die heute im Rahmen des Amazon Prime Day 2019 zum Teil deutlich günstiger angeboten wurde, gibt es außerdem ein passendes Angebot von Microsoft.

Sichert euch dieses günstige Bundle

Die Xbox One X mit 1 TB in der All Digital Edition (Konsole ohne optisches Laufwerk) wird im Bundle mit „FIFA 19“ und einem zweiten Xbox Wireless Controller in der Special Edition zu einem reduzierten Preis angeboten.

Anstatt 317,97 Euro zu zahlen, schlägt das Bundle derzeit für gerade einmal 189 Euro zu Buche.

Das sind die Inhalte

Inhalt: Xbox One S - All Digital Edition 1TB (Konsole ohne Laufwerk) inkl. Netzteil & HDMI-Kabel (4K-fähig) und Xbox Wireless Controller

Inkl. Sea of Thieves (digitale Vollversion)

Inkl. Forza Horizon 3 (digitale Vollversion)

Inkl. Minecraft (digitale Vollversion)

Inkl. 1 Monat Xbox Live Gold (Probemitgliedschaft)

Inkl. Microsoft Xbox Wireless Controller, Sport Rot (Special Edition)

Inkl. FIFA 19 - Standard Edition | Xbox One - Download Code

