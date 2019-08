Amazon - Preis der Xbox One X Battlefield V Gold Rush Special Edition für kurze Zeit gesenkt

Die Xbox One X gibt es aktuell im besonders günstigen Bundle mit „Battlefield V“ zu kaufen. Der Preis ist für kurze Zeit auf Amazon gesenkt, das Sonderangebot gilt demnach nicht für lange Zeit.

Falls ihr auf der Suche nach einem soliden Preisrabatt in Hinsicht auf die neueste Microsoft-Konsole Xbox One X seid, dann dürft ihr euch folgendes Sonderangebot seitens Amazon nicht entgehen lassen.

Derzeit bietet Amazon eine vergleichsweise günstige Xbox One X an. Die Rede ist von der Xbox One X Battlefield V Gold Rush Special Edition. Via microsoft.com lautet die UVP 499 Euro. Bei Amazon bezahlen Prime-Mitglieder aktuell nur 402,24 Euro.

Zum Vergleich: Bei Saturn findet ihr das Xbox One X Battlefield V Gold Rush Special Edition Bundle für 459 Euro:

Xbox One X-Bundle bei Saturn*

Aber richtige Sparfüchse sichern sich die Konsole lieber zum günstigeren Preis bei Amazon:

Xbox One X-Bundle bei Amazon*

So günstig werdet ihr die Konsole so schnell sicherlich nirgendwo finden. Doch Vorsicht, das Rabattangebot könnte schon bald wieder beendet sein! Ihr solltet also schnell zugreifen, um die Gelegenheit nicht zu verpassen.

Mehr Schnäppchen, Rabatte und Sonderangebote findet ihr in unseren Amazon-Deals-Ticker sowie Saturn- und MediaMarkt-Deals-Ticker. Schaut am am besten regelmäßig vorbei, um kein Angebot zu verpassen.

Amazon Kauft 3 Spiele und bezahlt nur 2!