Amazon - Philips Hue LightStrip Plus im Angebot nur heute!

Amazon und Philips trumpfen mit einem besonderen Sparpaket auf. Ihr erhaltet jetzt das „Philips Hue LightStrip Plus Set“ mit einem ordentlichen Rabatt auf Amazon.

Auch nach dem Cyber Monday könnt ihr euch weiterhin Angebote sichern, wir suchen euch regelmäßig die besten Deals heraus.

Heute gibt es das Philips Hue LightStrip Plus Set, das einzigartige Kombipaket zum günstigen Preis (-26,95 Euro) auf Amazon. Aber ihr solltet schnell sein, denn das Angebot zählt nur noch bis heute um 23:59 Uhr.

Das Besondere an diesem Angebot ist, dass es sich nicht nur um das LightStrip-Paket von Philips Hue handelt, sondern um das Plus Set, das ein 2-Meter-Strip und einen zusätzlichen 1-Meter-Strip beinhaltet. Ihr könnt die Module miteinander kombinieren und so mehr Leuchtfläche erzielen.

