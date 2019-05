Amazon - Mario, Zelda und mehr: Fünf Nintendo Switch-Games für 150 Euro oder 100 Euro

Bei Amazon könnt ihr zurzeit ein Fünfer-Pack an Nintendo Switch-Games zum Vorzugspreis ergattern. Für entweder 150 Euro oder 100 Euro vergrößert ihr eure Sammlung um zahlreiche Hits.

Amazon hat eine neue Aktion gestartet, die sich rund um Nintendo Switch-Games dreht. Dabei profitiert ihr von einem starken Rabatt, wenn ihr fünf Spiele aus dem Aktionssortiment für die neue Nintendo-Konsole kauft. Mit dabei sind Zelda, Mario, Pokémon und mehr!

So geht’s: Es gibt genau gesagt zwei Aktionen. Ihr könnt jeweils ein Fünfer-Pack für 150 Euro oder 100 Euro ergattern. Je nach Preisstufe gehören unterschiedliche Spiele zur Aktion. Legt ihr fünf Spiele aus dem jeweiligen Aktionssortiment in euren Warenkorb wird der Preis am Ende der Bestellung automatisch angepasst.

Zelda, Mario, Pokémon: Fünf Spiele für 150 Euro

Zahlreiche Nintendo Switch-Spiele, die sonst zwischen 40 und 60 Euro kosten, könnt ihr nun für einen Vorzugspreis im 5er-Bundle sichern. Mit dabei gehören Hits und Neuerscheinungen wie Super Smash Bros. Ultimate, New Super Mario Bros. Deluxe, Yoshi’s Crafted World oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pro Spiel zahlt ihr bei dieser Aktion nur 30 Euro. Ein richtiges Schnäppchen!

5 Nintendo Switch-Spiele für 150 Euro*

Weitere Hits: Fünf Spiele für 100 Euro

Diese Aktion bietet andere Nintendo Switch-Spiele. Mit Dark Souls Remastered, Captain Toad: Treasure Tracker oder „Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country“ gibt es auch hier einiges abzustauben, was in eine gute Nintendo Switch-Sammlung gehört. Pro Spiel zahlt ihr hier 20 Euro.

5 Nintendo Switch-Spiele für 100 Euro*

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.