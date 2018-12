Amazon - Gratis-Versand-Woche offiziell gestartet

Ab dem 29. November könnt ihr eine Woche lang von einer kostenlosen Lieferung bei Amazon profizieren. Wie erklären euch, was ihr dafür machen müsst.

Pünktlich zum bevorstehenden Weihnachtsfest und dem damit verbundenen Geschenkeeinkauf unterstützt Amazon euch durch eine Gratis-Versand-Woche.

Bis zum 05. Dezember 2018 um 23:59 könnt ihr von einer kostenlosen Lieferung profitieren. Hierfür müsst ihr lediglich beim Bezahlvorgang die Standardlieferoption auswählen und den Aktionscode VERSAND eingeben.

Dieser Code kann während des Aktionszeitraums pro Kunde so oft wie gewünscht eingelöst werden. Dieses Angebot gilt für Millionen von Artikeln ohne Mindestbestellmenge, einschließlich Top-Geschenkideen aus den Produktkategorien Spielzeug und Elektronik, sowie Haushaltsartikel, Mode und mehr.

Dank der verlängerten Rückgabefristen zu Weihnachten können Kunden Artikel, die von Amazon.de zwischen dem 1. November 2018 bis einschließlich 31. Dezember 2018 versandt werden, bis zum 31. Januar 2019 zurückgeben – vorausgesetzt, die Ware erfüllt die sonstigen Rückgabebedingungen. Alle Infos findet ihr auf Amazon.de/gratisversandwoche.

Gratis-Versand-Woche bei Amazon

Was?

Kostenlose Standardlieferung ohne Mindestbestellwert bei Amazon.de

Wann?

Vom 29. November bis zum 05. Dezember 2018

Wie?

Mit dem Aktionscode VERSAND, den ihr am Ende des Bestellvorgangs eingebt.

Wer?

Alle Amazon-Kunden in Deutschland und Österreich

Schneller, kostenloser Versand mit Amazon Prime

Als Prime-Mitglieder profitiert ihr von zahlreichen Vorteilen. Dazu gehört unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Amazon Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry.

Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutsche Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis nutzen.

