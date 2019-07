Amazon - Gaming-Angebote: Die besten Schnäppchen zum Prime Day 2019!

Der Amazon Prime Day 2019 bietet eine Vielzahl an unglaublichen Gaming-Angeboten. Wir haben die besten Schnäppchen für euch herausgesucht und stellen und euch die größten Ersparnisse vor.

Schnäppchenjäger, macht euch auf den Amazon Prime Day 2019 gefasst! Auch für Gamer gibt es eine Vielzahl an wahrlich unfassbaren Rabatten zu entdecken, die wirklich niemand verpassen sollte.

Egal ob PC oder Konsole, die Gaming-Schnäppchen sind in diesem Jahr besonders stark. So könnt ihr euch beispielsweise eine PS4 für 139 Euro oder eine Mitgliedschaft bei PS Plus mit 30 Prozent Rabatt sichern. Abseits dessen bietet der Prime Day Ersparnisse auf Monitore, Zubehör, Controller und viele Spiele.

Fangen wir zunächst einmal mit den PS4-Rabatten an: Einzelne Konsolen sichert ihr euch bereits ab 139 Euro, selbst die PS4 Pro kostet nur noch 249 Euro. Hier sind unsere Empfehlungen:

Ihr wollt direkt die passenden Spiele kaufen? Bis zu 50 Prozent Rabatt sichert ihr euch beim Videospiel-Sale*, der für alle bekannten Plattformen gilt. Hier bekommt ihr unter anderem die folgenden Schnäppchen:

Und sonst so? Auch abseits der vorgestellten Angebote gibt es einiges zu entdecken. Hier sind unsere ganz persönlichen Highlights aus dem Amazon Prime Day 2019:

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.