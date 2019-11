Amazon - Das Cyber Monday Wochenende startet ab Samstag mit weiteren Angeboten

Nach dem Black Friday startet bei Amazon am Wochenende das Cyber Monday Weekend. Den Höhepunkt stellt schließlich der Cyber Monday am kommenden 2. Dezember mit den besten Angeboten und Schnäppchen dar.

Der berüchtigte Black Friday endet bei Amazon am heutigen Freitag um 0:00 Uhr. Doch keine Sorge, denn damit endet die Schnäppchen-Jagd noch nicht. Denn direkt an den Black Friday schließt das Cyber Monday Wochenende (30. November 2019) an und endet mit dem Cyber Monday am 2. Dezember.

„Direkt an den Black Friday schließt das Cyber Monday Wochende an, das am 30. November startet und mit dem Cyber Monday (im letzten Jahr der weltweit stärkste Einkaufstag bei Amazon) am 2. Dezember endet. Der Cyber Monday feiert dieses Jahr bereits seinen neunten Geburtstag auf Amazon.de. Kunden, die bislang noch nicht fündig geworden sind oder ihre Weihnachtsvorbereitungen ausdehnen wollen, bietet das Amazon Cyber Monday Wochenende eine weitere Möglichkeit, ihre Lieblingsprodukte zu besonders günstigen Preisen einzukaufen.“

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auch weiterhin rund um die besten Angebote auf dem Laufenden halten. Alle News zu Amazon findet ihr zudem auf unserer Themenseite.

