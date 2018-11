Amazon - Cyber Monday Week: Die neuen Top-Angebote am Donnerstag

Die sogenannte Cyber Monday Week ist im vollen Gange. Die gesamte Woche über können zahlreiche Produkte und Artikel zu deutlich reduzierten Preisen erworben werden. Wir stellen für euch täglich eine Übersicht mit den aktuellen Tagesangeboten zusammen.

Amazon hat an diesem Montag in seinem Onlineshop offiziell die Cyber Monday Week eröffnet. Im Rahmen der Aktionswoche erhaltet ihr zahlreiche Angebote zu reduzierten Preisen. Wir haben für euch an diesem Donnerstag die interessantesten Tagesangebote innerhalb der Amazon Cyber Monday Week zusammengefasst.

Ihr könnt von heute an bis zum 26. November 2018 täglich bis zu 50 Prozent sparen. Täglich ab 6 Uhr gibt es neue Angebote im 5-Minuten-Takt. Doch ihr müsst schnell sein, denn die Angebote gelten höchstens solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht - und der kann blitzschnell vergriffen sein.

Die Cyber Monday Woche gilt als die wichtigste Zeit für Schnäppchenjäger, da sie mit dem berühmtberüchtigten Black Friday am 23. November zusammentrifft. Kunden dürfen sich über die besten Angebote des Jahres freuen und gespannt auf wahnsinnige Rabatte blicken.

Wir werden die neuesten Angebote bei Amazon natürlich rund um die Uhr im großen Deal-Ticker begleiten und euch stets über neue Schnäppchen informieren. Hier noch einmal kurz zusammengefasst, was ihr zur Cyber Monday Woche wissen müsst:

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.