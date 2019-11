Amazon - Cyber Monday Week gibt es nicht mehr, Black Friday-Woche startet morgen

Die Cyber Monday Woche ist von uns gegangen, dafür startet in dieser Woche im Shop von Amazon die Black Friday Woche. Weshalb sich Amazon gegen die selbst erfundenen Begrifflichkeiten entschieden habt, ist derzeit noch nicht bekannt geworden.

Die sogenannte Cyber Monday-Woche hat Amazon kurzerhand nicht nur aus dem eigenen Wortschatz gestrichen, sondern diese auch gleich durch die Black Friday Woche abgelöst. Diese startet am morgigen Freitag, den 22. November um 0:01 Uhr und läuft bis zum 29. November 2019. Die ersten Countdown-Angebote sind aber bereits online und können hier eingesehen werden:

Die Cyber Monday Woche ist tot, lang lebe die Black Firday Woche

Weshalb sich die Verantwortlichen bei dem Onlinehändler plötzlich gegen die gewohnten und gut funktionierenden Begrifflichkeiten entschieden haben, ist unklar. Schließlich sorgte die Cyber Monday Woche, als Erfindung von Amazon, jedes Jahr für Rekordumsätze.

Den Black Friday gibt es natürlich weiterhin als das Highlight der Black Friday Woche bei Amazon. Dieser folgt in den USA am vierten Freitag im November (29. November 2019), im Anschluss an den Thanksgiving-Feiertag. Wie es nun um den Cyber Monday steht, der in diesem Jahr am 2. Dezember stattgefunden hätte, ist bislang ebenfalls nicht von Amazon bekannt gegeben worden.

Doch es kann bezweifelt werden, dass der Onlinehändler diesen Tag komplett streichen wird. Möglicherweise wird es an diesem Datum ebenfalls besondere Angebote und Schnäppchen geben. Genaueres werden wir aber wohl erst in den kommenden Tagen erfahren.

Schon jetzt gibt es auf Amazon spezielle Angebote, ehe um Mitternacht der offizielle Start stattfindet:

Weltweit genießen mehr als 100 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry.

Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen.

