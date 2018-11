Amazon - Countdowns zur Cyber-Monday-Woche: Games bis zu 50 Prozent reduziert!

Passend zur bevorstehenden Cyber-Monday-Woche auf Amazon.de sind zahlreiche Countdown-Angebote gestartet. Unter anderem winken bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Videospiele, sowie Serien und Filme.

In der kommenden Woche vom 19. bis zum 26. November 2018 startet auf Amazon die Cyber-Monday-Woche mit zehntausenden Angeboten aus nahezu allen Kategorien - von Tablet-PCs über Haushaltsgeräte bis hin zu Spielzeug und Adventskalendern. Ihr könnt euch innerhalb dieser Angebotewoche auf Deals mit bis zu 50 Prozent Rabatt freuen und so schon jetzt zu besonders günstigen Preisen Weihnachtsgeschenke für eure Liebsten ergattern - oder euch einfach vorab selbst beschenken.

Bereits ab dem 12. November können ihr euch auf die größte Angebotswoche des Jahres einstimmen und euch täglich Produkt-Highlights zum Vorteilspreis sichern.

Damit ihr keine Top-Angebote verpasst, aktualisieren wir täglich unseren Deal-Ticker:

Amazon Alle Infos zur Amazon Cyber Monday Woche

Bis zu 50 % Rabatt auf Games

Besonders interessant für alle Gamer dürfte folgendes Angebot sein. Passend zu der bevorstehenden Angebotswoche gewährt Amazon bis zu 50 Prozent Rabatt auf Videospiele für PS4, Xbox und PC. Darunter sind unter anderem Gaming-Klassiker aus den vergangenen Jahren wie Wolfenstein 2, Call of Duty: WW2, Destiny 2, Fallout 4, The Evil Within 2 und Co.

Games um bis zu 50 % reduziert!

Filmfans erwartet bei Amazon Prime ebenfalls ein Rabatt auf Filme und Serien in Höhe von bis zu 50 Prozent.

Filme & Serien um bis zu 50 % reduziert!

Cyber-Monday-Woche auf Amazon.de

Täglich ab Mitternacht finden sich unter Amazon.de/angebote für jeweils 24 Stunden ständig wechselnde Top-Produkte als "Angebote des Tages". Diese Angebote sind nur solange gültig wie der Vorrat reicht. Darüber hinaus gehen zwischen 6:00 Uhr und 19:45 Uhr im 5-Minuten-Takt Blitzangebote online und sind für maximal sechs Stunden verfügbar. Für Prime-Mitglieder stehen diese Angebote, die blitzschnell ausverkauft sein können, exklusiv schon 30 Minuten vorab zur Verfügung.

Amazon Cyber-Monday-Woche startet: Termin, Angebote und alle Infos!

Unter anderem erwarten Kunden Highlights aus zahlreichen verschiedenen Kategorien:

Tablet-PCs von Huawei, Samsung und Lenovo

Spielekonsolen von Sony, Oculus und Microsoft

Staub- und Wischroboter von iRobot

Blu-rays von Warner Bros.

Smart-Home-Produkte von Philips und Osram

Zahnbürsten und Rasierer von Philips und Braun, Avent Babyphones und Kindersitze von Cybex

UHD-Fernseher von Philips, Samsung und LG

Sportuhren und Fitnesstracker von Garmin und Fitbit

Werkzeug für Heimwerker von Bosch und Makita

Audio und Hi-Fi Artikel von Yamaha, Sony, UE, Bose und Sonos

Haushaltsartikel von Finish, Somat, Vileda und Leifheit

Pflegeprodukte von Nivea, Axe und L’Oréal

Adventskalender aus den Bereichen Beauty, Süßigkeiten, Alkohol und Erotik

Haushaltsgeräte von AEG, Bauknecht und Samsung

Spiele-Highlights von Lego und Hasbro

Smartphones von Huawei, Samsung und Motorola

Kaffeemaschinen von Nespresso und De’Longhi

Mehr über Amazon Prime

Weltweit genießen mehr als 100 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry.

Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen.

Amazon Prime 30 Tage lang testen!

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.