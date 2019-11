Amazon - Cloud-Gaming-Service schon nächstes Jahr? Könnte Twitch integrieren

Arbeitet Amazon ähnlich wie Google an einem Streaming-Service für Cloud-Gaming? Erste Stellenausschreibungen deuten auf dieses Vorhaben. Twitch könnte bei diesem neuen Streaming-Dienst eine große Rolle spielen.

Vor wenigen Tagen ist Google mit dem hauseigenen Streaming-Dienst Stadia live gegangen. Während die ersten User also bereits Gaming über die Google-Server erleben, braut ein anderer Branchengigant sein ganz eigenes Süppchen.

Amazon möchte auch ins Streaming-Geschäft einsteigen und die Rede ist nicht von Video-Streaming à la Amazon Prime Video. Sie wollen aktuellen Gerüchten zufolge laut CNET einen ganz eigenen Cloud-Dienst für Videospiele anbieten und dieser soll im Jahr 2020 angekündigt werden.

Im Januar dieses Jahres kamen die ersten Gerüchte auf, damals über The Information. Hier hieß es bereits, dass ein Release vor 2020 unwahrscheinlich sei. Nun nähert sich das Jahr dem Ende und bislang hat Amazon noch nichts offiziell vorgestellt. Aber wie wahrscheinlich ist dieses Vorhaben eigentlich?

Amazon und Twitch

Es wurden einige Stellenausschreibungen gefunden, die eindeutig auf diese Idee verweisen. Eine Jobbeschreibung soll sogar direkt über diesen Gaming-Service berichten, während Amazon wohl plant, die Live-Streaming-Plattform Twitch zu integrieren. Sie suchen folgende Arbeitskraft:

„Principal Product Leader for a new AWS Gaming Initiative“

Die nachfolgenden Zeilen entsprangen dieser Beschreibung, die nochmal eindeutig auf Gaming und Livestream deutet:

„Wir glauben, die Evolution, die mit Arcade-Communities begann und zum heutigen Livestream und Esports herangewachsen ist, wird in eine Zukunft münden, in der jeder ein Gamer ist und jeder Gamer erschaffen, konkurrieren, zusammenarbeiten und verbinden kann, auf einer massiven Skala.“

Die Einbindung mit Twitch dürfte einigen Lesern bekannt vorkommen, denn Google hat mit YouTube ähnliche Pläne. Diese Features sind zum Start von Stadia zwar noch nicht fertig, aber Crowd Play, Family Sharing und Spielstand teilen soll in der Zukunft noch integriert werden.

Davon ab sind die Kollegen von The Verge noch auf zwei Stellenausschreibungen gestoßen, die auf „Cloud Gaming“ verweisen.

Hinweise gibt es also genug. Fragt sich nur, wie das finale Vorhaben von Amazon am Ende aussehen wird. Die Infrastruktur hat Amazon wie Google in jedem Fall. Wir dürfen gespannt sein, was uns 2020 in dem Bereich erwartet.