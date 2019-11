Amazon - Black Friday Woche: LG-Fernseher günstiger im Angebot

Der Black Friday steht vor der digitalen Haustür. Und noch bevor es am kommenden Freitag so weit ist, gibt es bei Amazon die Black Friday Week mit zahlreichen Angeboten. Nur heute gibt es Fernseher knallhart reduziert!

Der Black Friday findet einmal im Jahr statt. An diesem Tag kämpfen die Einzelhändler und Onlineversandhäuser um jeden Kunden in einer heftigen Rabattschlacht. Doch ihr könnt schon jetzt Geld sparen.

Amazon beginnt noch vor dem eigentlichen Freitag, die Black Friday Week ist bereits gestartet! Deshalb gibt es nur heute einige Fernseher von LG, die zeitbegrenzt sehr stark reduziert wurden!

Direkt zu reduzierten Fernsehern*

Ihr könnt auf die TV-Geräte bis zu 36 Prozent einsparen. Falls ihr also auf der Suche nach einem passenden Fernseher für eure Konsole seid, dann solltet ihr jetzt zuschlagen.

Nachfolgend haben wir euch einige Angebote herausgesucht, bei denen ihr besonders viel spart:

Das sind super Angebote, oder? Und das geht noch bis zum tatsächlichen Black Friday am 29. November so. Allerdings mit täglich wechselnden Angeboten – schlagt also schnell zu! Mehr zur Black Friday Woche erfahrt ihr hier.

Für Konsolen-Spieler

Für alle, die sich lieber eine neue PlayStation 4 Pro oder Slim und zusätzlich ein paar PS4-Games besorgen wollen, gibt es am heutigen Tag der Black Friday Week ebenfalls ein hervorragendes Angebot:

Amazon Black Friday Woche: PlayStation 4-Bundle und PS4-Games reduziert!

Und mehr ausgewählte Angebote könnt ihr im Laufe der Woche hier in unserem Deals-Liveticker einsehen:

Amazon Black Friday Woche 2019: Heute mit günstigen Fernsehern, Gaming-Zubehör und PS4-Bundles

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.