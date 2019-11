Amazon - Black Friday Woche: Fire HD 10-Tablet - 50 Euro günstiger!

Die Black Friday Woche bei Amazon bringt zahlreiche Reduzierungen mit sich. Unter anderem werden die eigenen Amazon-Geräte für echte Sparpreise angeboten! Darunter auch das neue Fire HD 10-Tablet.

Die Black Friday Woche auf Amazon läuft und der Versandriese quillt über vor günstigen Angeboten. Vor allem die hauseigenen Produkte suchen derzeit mit Hilfe günstiger Preise einen neuen Besitzer und so könnt ihr das Fire HD 10-Tablet mit 32 GB Speicher und Full-HD-Display derzeit 50 Euro günstiger erhalten!

Hier geht's zum Fire HD 10-Tablet!*

Egal ob in Dunkelblau, Schwarz oder Weiß – in jeder Farbe erhaltet ihr das Tablet für nur 99,99 Euro statt der üblichen 149 Euro. Schlag also zu, bevor andere das sagenhafte Angebot entdecken!

Schnäppchen wie diese erhaltet ihr noch fünf ganze Tag bis zum eigentlichen Black Friday am 29. November 2019. Mehr zur Black Friday Woche erfahrt ihr hier.

Und mehr ausgewählte Angebote könnt ihr im Laufe der Woche hier in unserem Deals-Liveticker einsehen:

Amazon Black Friday Woche 2019: Das sind die besten Angebote

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.