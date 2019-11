Amazon - Black Friday Woche: Angebot des Tages - Gaming-Zubehör bis zu 50 Prozent günstiger

Der Montag gehört in der laufenden Black Friday Woche auf Amazon ganz offensichtlich den Gamern! Zahlreiche Rabatte auf Gaming-Zubehör von Razer, Corsair, Roccat und Co warten als heutige Angebote des Tages auf euch.

Wer den kommenden Schwarzen Freitag einfach nicht erwarten kann, hat auf Amazon bereits jetzt die Gelegenheit ordentlich abzusahnen, denn die Black Friday Week ist in vollem Gange! Zum heutigen Montag gibt es deshalb bis zu 50 Prozent Rabatt auf zahlreiche Gaming-Produkte.

Direkt zur reduzierten Gaming-Hardware!*

Darf es eine neue Tastatur, Maus oder ein neues Headset sein? Kein Problem, denn die Schnäppchen von Corsair, HyperX, Roccat, Trust oder Razer bieten euch die Möglichkeit qualitative Hardware zum günstigen Preis zu erstehen. Im Folgenden seht ihr unsere Highlights:

Das sind super Angebote, oder? Und das geht noch bis zum tatsächlichen Black Friday am 29. November so. Allerdings mit täglich wechselnden Angeboten - schlagt also schnell zu! Mehr zur Black Friday Woche erfahrt ihr hier.

Für Konsolen-Spieler

Für alle, die sich lieber eine neue PlayStation 4 Pro oder Slim und zusätzlich ein paar PS4-Games besorgen wollen, gibt es am heutigen Tag der Black Friday Week ebenfalls ein hervorragendes Angebot:

Amazon Black Friday Woche: PlayStation 4-Bundle und PS4-Games reduziert!

Und mehr ausgewählte Angebote könnt ihr im Laufe der Woche hier in unserem Deals-Liveticker einsehen:

Amazon Black Friday Woche 2019: Heute mit günstigen Fernsehern, Gaming-Zubehör und PS4-Bundles

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.