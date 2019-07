Amazon - Angebot des Tages: Sichert euch verschiedene PS4-Bundles zum Tiefpreis

Nur heute könnt ihr euch verschiedene Bundles der PlayStation 4 zum Schnäppchenpreis sichern. Dabei könnt ihr außerdem zwischen den verschiedenen PS4-Modellen wählen und das eine oder andere Spiel dazu erhalten.

Im Onlineshop von Amazon gibt es am heutigen Freitag ein neues Angebot des Tages, das sich an alle Gamer und die, die es noch werden möchten, richtet. Schließlich befinden sich verschiedene PlayStation 4-Bundles im Angebot und können dadurch deutlich günstiger erworben werden.

Beispielsweise könnt ihr euch die PlayStation 4 (500 GB) samt einem 2. DualShock 4 Controller für nur 279,99 Euro sichern.

Solltet ihr „Fortnite“-Fan sein, dann könnte euch das Fortnite Neo Versa Bundle interessieren, dass aus einer PlayStation 4 Pro (1 TB) und einem Gutscheincode für verschiedene Ingame-Gegenstände zu Fortnite besteht.

Möchtet ihr die Sony-Konsole gleich mit einigen der besten PS4-Titel erwerben, dann könnte das Hit-Bundle genau das Richtige für euch sein. Schließlich befinden sich darin die drei Titel „Horizon Zero Dawn“, „Uncharted 4: A Thief's End“ und „The Last of Us“ in der Remastered-Fassung.

