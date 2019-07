Amazon Prime Video - The Expanse: Kein Ende in Sicht: Amazon kündigt eine 5. Staffel an

Während der Sommer-Pressetour verriet Amazon, dass für die Serie „The Expanse“ nach der kommenden 4. Staffel noch nicht Schluss ist. Season 5 ist offiziell bestätigt.

Obwohl die 4. Staffel von „The Expanse“ noch nicht angelaufen ist, kündigte Amazon bereits an, dass nach der kommenden 4. Staffel noch nicht Schluss ist. Nachdem die Serie dieses Jahr bei Syfy abgebrochen wurde, um von Amazon weitergeführt zu werden, kündigte der Konzern nun die 5. Staffel der Serie an.

Die Serie basiert auf den Science-Fiction-Romanen von James S. A. Corey und spielt in einer fernen Zukunft. In „The Expanse“ dreht sich alles um politische Spannungen zwischen der Erde, dem Mars und den Kolonien in den Asteroidengürteln.

© Amazon / The Expanse

Was passiert in der 4. Staffel?

In Staffel 4 führt die Crew der Rocinante eine Mission für die Vereinigten Staaten aus und erkundet neue Welten jenseits des Rings. Die Entdeckung des Planeten Ilus, mit reichlich Ressourcen und von einer toten außerirdischen Zivilisation geprägt, führt zu Spannungen zwischen Erde, Mars und dem Gürtel. Luft und Wasser gehen bei den Planeten langsam zur Neige, so beginnt ein Krieg zwischen den einzelnen Bündnispartnern.

Was uns Staffel 5 mitbringt und wann sie ausgestrahlt wird, bleibt abzuwarten. Die 4. Staffel allerdings läuft am 13. Dezember 2019 bei Amazon an.