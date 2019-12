Amazon Prime Video - The Boys Staffel 2: Erster Trailer zur düsteren Serie bringt die Anti-Helden zurück

Die düstere TV-Serie „The Boys“ geht nächstes Jahr mit der 2. Staffel auf Amazon Prime Video weiter. Der erste Trailer bringt Karl Urban und seine Gang zurück, die den brutalen Kampf gegen die Seven fortsetzen.

Nach dem durchschlagenden Erfolg der neuen Superheldenserie The Boys auf Amazon Prime Video stand schnell fest: Es wird eine 2. Staffel geben. Die neuen Folgen sind bereits im Kasten und gehen Mitte 2020 an den Start. Jetzt ist ein erster Trailer erschienen, der deutlich macht, dass es genauso brutal, blutig und düster weitergehen wird.

Die ungewöhnliche Superheldenserie basiert auf den Comics von Garth Ennis („Preacher“) und wurde von Seth Rogen und Evan Goldberg adaptiert. Im Gegensatz zu Marvel oder DC sind die Helden jedoch nicht ausschließlich gut. Vielmehr nutzen sie seit Jahren ihre Position aus, um ihren eigenen Willen durchzusetzen und gehen dabei äußerst arrogant, mörderisch und brutal vor. Ihnen und ihrem Anführer Homelander (Antony Starr) stellt sich das Team The Boys entgegen, angeführt von Billy Butcher (Karl Urban).

In den neuen Folgen wird dieser Konflikt zwischen The Boys und den Seven von Vought fortgesetzt. Neben einem Wiedersehen mit Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie Campbell), Tomer Capon (Frenchie) und Laz Alonso (Mother's Milk), spielen außerdem noch Giancarlo Esposito (Mr. Edgar) und Aya Cash als neue Gegenspielerin Stormfront mit.

Der erste Trailer zu Staffel 2 von „The Boys“ könnt ihr hier sehen. Über die Handlung wird aber noch nicht viel verraten. Start ist voraussichtlich Mitte 2020 auf Amazon Prime Video.