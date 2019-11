Amazon Prime Video - The Boys Staffel 2: Dreharbeiten beendet, erste Mini-Episode hier ansehen

Die Superheldenserie „The Boys“, die dieses Jahr erfolgreich von Amazon Prime Video ausgestrahlt wurde, konnte die Serienliebhaber durch ihren dunklen Ton und interessante Figuren begeistern. So ist es kein Wunder, dass die Serie blitzschnell für eine zweite Staffel erneuert wurde, deren Dreharbeiten vor wenigen Tagen ein Ende fanden. Zur Feier des Tages veröffentlichten die Serienmacher eine Mini-Episode, in der die dunkle Vergangenheit von Bösewicht Homelander gezeigt wird.

„The Boys“ ist eine der am meist geschautesten Originalserien auf Amazon Prime Video. Kurz nach Veröffentlichung der ersten Staffel wurde bereits die zweite angekündigt, deren Dreharbeiten in dieser Woche ein Ende fanden. Die Serie handelt von einer „Avengers“-ähnlichen Superheldenorganisation, von Helden, die neben ihren guten Taten ihre Kräfte für böse Zwecke missbrauchen. Eine Gruppe von Rebellen, „The Boys“ genannt, stellen sich gegen die Superhelden und ihren Anführer Homelander.

Serienmacher Eric Kripke äußerte sich erfreut über die positive Aufnahme der Fans in einem Interview:

Zum Ende der Dreharbeiten und als Geschenk für die Fans für ihre Treue, veröffentlichten die Serienmacher einen Kurzfilm zu Homelanders Vergangenheit. Die Mini-Episode zeigt das brutale Training, das Homelander sich unter den Händen von Vought als Kind aussetzen musste. Außerdem wird im Short das erste Mal die Frage nach Homelanders Vater offenbart, und dass der Junge schon immer einen Drang nach dem Wissen seiner Herkunft hatte.

Bevor Staffel 2 uns also 2020 erneut viel Action, Brutalität und neue Helden (und Anti-Helden) bringen wird, könnt ihr euch den Kurzfilm hier unten anschauen. Wann genau Staffel 2 von „The Boys“ auf Amazon Prime Video erscheint, ist noch nicht sicher. Sollte es neue Informationen bezüglich „The Boys“ geben, informieren wir euch umgehend.

Could there be anything more terrifying than little Homelander? #FlashbackFriday pic.twitter.com/s9OAXattQB