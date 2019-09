Allgemein - So lange wird uns South Park noch begleiten

Langsam aber sicher scheint es mit „South Park“ in die finale Planung zu gehen. Trey Parker und Matt Stone verraten in einem Interview, wie lange uns die Show noch begleiten könnte.

Fans von South Park sollten sich damit trösten lassen, dass der geliebte, fröhlich offensive Cartoon in absehbarer Zeit wieder auf Sendung geht – der Serienhit von den Schöpfern Trey Parker und Matt Stone wird in zwei Wochen die Premiere seiner 23. Staffel feiern, während bereits Arbeiten bis ins Jahr 2022 bestätigt worden. Das sind mindestens drei weitere Jahre mit neuen „South Park“-Folgen.

Wie lange wird South Park noch produziert?

Klar ist aber gleichzeitig, dass Trey Parker und Matt Stone nicht für immer an der Serie arbeiten können. Parker allein ist bereits 50 Jahre alt. Dementsprechend haben sich die beiden bereits Gedanken darüber gemacht, wie lange es mit „South Park“ noch weitergehen könnte.

„Ich glaube nicht, dass wir jemals ein "OK, setzen wir uns hin und entscheiden ob wir weitermachen sollen", gehabt haben" sagte Parker. Stone fügte hinzu: „Ich bin 48. Trey wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Also, ich glaube nicht, dass wir diese Show machen werden, wenn wir 60 sind."

In Anbetracht von Parkers Alter, der die 60er-Marke zuerst erreichen würde, wären das maximal zehn weitere Jahre, in denen wir neue Staffeln von „South Park“ erwarten können. Am Ende bleibt allerdings festzuhalten, dass die beiden eine sehr ähnliche Aussage geäußert hatten, als sie über ihre 40er gesprochen haben. Die 23. Staffel von „South Park“ startet am 25. September in Amerika durch. Ein deutschsprachiger Start der Staffel steht noch aus.