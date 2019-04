Allgemein - Brettspiel: „Es“-inspirierte Versionen von Monopoly und Cluedo veröffentlicht

Von Monopoly und Cluedo gibt es zahlreiche Versionen und immer kommen neue hinzu. Kurz vor Erscheinen des zweiten Teils vom Film „Es“ wurden nun neue Editionen von den beliebten Brettspielen veröffentlicht.

Monopoly und Cluedo sind ein netter Zeitvertreib, besonders mit der Familie oder Freunden zusammen. Vor allem macht es doch aber Spaß, wenn das Spiel ein Thema hat, das man mag und mit dem man sich gern beschäftigt. Mit zwei neuen Spielen zum Thema „Es“ soll euch etwas Horror-Spaß gebracht werden, den ihr mit anderen teilen könnt.

„Willst du einen Ballon? Tauche ein in den Horror, der die Stadt von Derry in dieser „ES“-inspirierten Version von Monopoly füllt. Dieses Muss für Stephen King-Fans beinhaltet die Losers‘ Club-Währung und Spielfiguren, die nach bedeutungsvollen Dingen aus ES geformt sind. Reise mit einer von sechs Spielfiguren in der gefährlichen Stadt Derry herum, um deine Gegner zu schlagen“, so die Beschreibung für Monopoly.

„Übernimm die Rolle von einem der Sechs Kinder aus „ES“. Spieler werden sich auf dem Spielbrett an verschiedenen Orten in und um die Stadt Derry aufhalten, um zu bestimmen, WEN Pennywise entführen wird, WELCHES Objekt er nutzen wird, um das Kind zu ihm zu locken und WOHIN es entführt wird“, so die Beschreibung für Cluedo.

Der erste Teil der Neuverfilmung von „Es“ war im Jahr 2017 einer der erfolgreichsten Filme und spielte mehr als 327 Millionen US-Dollar ein. Im Rahmen der diesjährigen CinemaCon wurden erste Szenen zur kommenden Fortsetzung gezeigt.

Auch dieses Mal sorgte die Neuverfilmung des Klassikers aus dem Jahre 1990 für Gänsehaut und verspricht Horror. In Deutschland erscheint „Es - Kapitel 2“ am 5. September 2019 in den Kinos.

