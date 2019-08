Alien - 40 Jahre später erscheint Doku Memory: The Origins of Alien"

Ein Augenschmaus für alle Fans der Alien-Reihe. Passend zum 40. Geburtstag von „Alien – das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ erscheint die dazugehörige Dokumentation.

Die Alien-Reihe gehört mit Gewissheit zur heutigen Popkultur. Im Jahre 1979 erschien mit „Alien – das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ die Geschichte rund um ein Alien, das allen Eindringlingen wahrlich das Fürchten lehrt. Erfunden wurde die außerirdische Lebensform von Regisseur und Visionär Ridley Scott.

Zurück zu den Anfängen

Passend zum 40. Geburtstag des ersten Teils erscheint nun ein Dokumentarfilm mit Namen „Memory: The Origins of Alien“, das euch tief in die Ursprünge dieser Figur blicken lässt. Regisseur Alexandre O. Philippe führt dabei interessante Interviews mit den Schöpfern Dan O’Bannon und H.R. Giger. Parallel werden Behind-the-Scenes-Ausschnitte und Archiv-Material gezeigt, das den Anfang einer Figur der heutigen Popkultur zeigt.

Nun wurde ein Trailer veröffentlicht, der euch das Ausmaß des Filminhalts deutlich machen soll – wir haben euch das entsprechende Video unter diesem Beitrag verlinkt. Der Dokumentarfilm feierte erst neulich beim Sundance Film Festival Weltpremiere. Ein deutscher Kinostart bleibt aktuell zwar aus – sollte der Film widererwarten nicht in den Kinos hierzulande anlaufen, so ist wenigstens mit einer zukünftigen Veröffentlichung im Internet zu rechnen.