Age of Empires - Microsoft gründet klammheimlich neues Studio

Die Übernahme von Double Fine Productions hat Microsoft im Rahmen der E3 2019 kommuniziert. Doch im Verborgenen gründeten die Redmonder ein neues Studio, das sich der Zukunft von „Age of Empires“ verschrieben hat.

Auf der E3 2019 bestätigte Microsoft überraschend den Kauf von Double Fine Productions. Doch gleichzeitig bestätigte das Unternehmen jetzt die Gründung eines neuen Studios, das sich mit der Zukunft der beliebten Strategiespiel-Reihe Age of Empires beschäftigen wird.

Microsoft Xbox übernimmt die Double Fine Productions

Das neue Age of Empires-Studio

Mit dem Kauf von Double Fine Productions wachsen die Xbox Game Studios jetzt auf ganze 15 Studios an, darunter Halo-Macher 343 Industries, die Forza Motorsport-Entwickler Turn 10 oder Ninja Theory, die mit Bleeding Edge ihre neue Marke präsentiert haben.

In einem Blog-Post enthüllte Microsoft jetzt, dass man ein neues Studio für die beliebte „Age of Empires“-Serie gegründet habe. Die Leitung übernimmt Shannon Loftis, die zuletzt den Posten als General Manager bei Microsoft innehatte.

Der Marke „Age of Empires“ sollen dadurch künftig „mehr Ressourcen und eine leidenschaftliche Leitung zugänglich gemacht werden, um das Vermächtnis auf dem PC im Sinne der passionierten Community treuer Fans sicherzustellen“.

Age of Empires 4 Großes Comeback: Im Rahmen der Gamescom offiziell angekündigt

Im Rahmen der E3 2019 kündigte Microsoft zum zwanzigjährigen Jubiläum Age of Empires II Definitive Edition an, gleichzeitig dürfte das neue Team die Entwicklung von Age of Empires 4 überwachen, das derzeit bei Relic Entertainment entsteht und uns voraussichtlich noch in diesem Jahr mit neuen Informationen versorgt.